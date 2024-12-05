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Джейхун Байрамов провел встречу с главами МИД ряда стран - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов провел встречу с главами МИД ряда стран - ФОТО

5 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего участия в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словенией, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает значение развитию двусторонних и многосторонних отношений со Словенией, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Было подчеркнуто, что взаимные визиты и постоянный политический диалог важны для дальнейшего развития наших отношений.

Было обращено внимание на наличие важных возможностей для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, в частности зеленой энергетики.

Противоположная сторона также была подробно проинформирована о проведении и председательстве нашей страны на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), результатах сессии, было отмечено, что Азербайджан продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата, было подчеркнуто, что мы готовы к сотрудничеству в этом направлении.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о последней ситуации в повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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5 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Ботчоришвили.

Как сообщили в МИД, на встрече состоялось обсуждение различных аспектов стратегического партнерства и дружественных отношений между двумя странами, а также вопросы региональной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов еще раз поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Грузии, пожелал ему успехов в период работы.

Стороны выразили удовлетворение стратегическим партнерством между нашими странами, основанным на дружбе, нормах и принципах международного права, в частности, взаимном уважении к территориальной целостности и суверенитету.

Был отмечен возможный вклад использования механизма политических консультаций в развитие сотрудничества в рамках региональных и международных платформ.

Подчеркнуто значение развития экономического, договорно-правового, гуманитарного и энергетического аспектов двусторонних отношений, доведена до внимания важность совместных стратегических проектов. Было отмечено значение деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об итогах впервые проведенной в нашем регионе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), на которой председательствовала наша страна. Подчеркнуто, что международные усилия в области развития зеленой энергии на национальном уровне будут продолжаться и впредь, доведено до внимания значение дальнейшего развития совместного сотрудничества с Грузией в этом направлении.

Противоположная сторона также была подробно проинформирована о региональном восстановлении, созидании и мирных усилиях в постконфликтный период, отмечено, что самой большой угрозой строительству устойчивого мира в регионе являются территориальные притязания Армении к соседним государствам.

На встрече состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с андоррской коллегой Иммой Тор Фаус.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X".

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений стран и перспективы сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность политического диалога и регулярных политических консультаций для развития сотрудничества.

Отметим, что встреча прошла на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Александром Фазелем в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте.

Об этом сообщает МИД Азербайджана в аккаунте “Х”.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об итогах COP29, а также о дальнейших усилиях азербайджанского председательства в области борьбы с изменением климата.

В ходе встречи также обсуждалась повестка региональной реконструкции и мира после конфликта.

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