26–27 ноября 2026 года в городе Дилижан (Армения) в рамках Инициативы «Мост мира» состоялись двусторонние обсуждения в формате «круглого стола» с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, а также аналитических и экспертных кругов обеих стран. Это была пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира».

В течение двух дней был проведен ряд встреч и обсуждений.

Участники обсудили:

- мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года,

- перспективы укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса,

- возможные меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Участники обменялись мнениями о перспективах устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговли и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестку дня также были включены вопросы работы с молодежью, образования и установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.

Участники пятых по счету обсуждений в формате «круглого стола» в рамках Инициативы «Мост мира» встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел этой страны Вааном Костаняном. В ходе этих встреч участники имели возможность задать вопросы армянским официальным лицам, после чего состоялся обмен мнениями и обсуждение высказанных мнений.

Также были организованы обсуждения по комитетам. Участники рассмотрели существующие проблемы в профильных комитетах и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

Комитеты действовали по следующим направлениям:

1. Экономические вопросы и инфраструктура

2. Гуманитарные и социальные вопросы

3. Вопросы окружающей среды

4. Медиа

5. Образование, общественные нарративы и работа с молодежью

6. Политические и геополитические вопросы.

Эта встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути к укреплению прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, еще раз подтвердив важность продолжения конструктивного диалога вокруг мирной повестки.

Инициатива «Мост мира» продолжит свою деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Ниже представлен список участников:

Члены Инициативы «Мост мира» (Армения)

1. Арег Кочинян – президент Армянского совета

2. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии

3. Нарек Минасян – эксперт Армянского совета

4. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета

5. Борис Навасардян – почетный президент Ереванского пресс-клуба

Представители гражданского общества Армении

1. Ален Амирханян – директор Центра окружающей среды им. Акопяна Американского университета Армении (AUA)

2. Арутюн Алпетян – программный директор и преподаватель Центра окружающей среды им. Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами

3. Армен Шахбазян – специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «GOPA Consulting Group»

4. Беньямин Закарян – специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО «GEOINFO», гидролог

5. Сос Хачикян – руководитель Междисциплинарного исследовательского центра Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

6. Ашот Маркосян – главный эксперт Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

7. Левон Бархударян – главный научный сотрудник Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

8. Карен Саркисян – специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист

9. Эвия Оганнисян – независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры

10. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразия-Сотрудничество»

11. Татев Даниелян – главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении

12. Нелли Рафаелян – журналист Центра медиаинициатив

13. Элеонора Саркисян – эксперт Армянского совета

14. Мариам Халатян – социолог Исследовательского центра «Socioscope»

15. Тигран Амирян – президент НПО «Лаборатория культурных и социальных нарративов»

16. Сатеник Мкртчян – специалист по образованию Фонда NCEDI

17. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета

18. Армен Петросян – эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра «Орбели»

19. Эдгар Варданян – эксперт Армянского совета

20. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог

21. Арпи Арутюнян – руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии

22. Ашот Меликян – председатель Комитета по защите свободы слова

23. Саргис Арутюнян – программный менеджер Ереванского пресс-клуба

24. Анна Геворгян – исследователь Центра цивилизационных и культурных исследований

25. Нелли Минасян – доктор философии по истории, доцент Института арменоведческих исследований Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии

26. Элина Хачатурян – президент НПО «Peace Dialogue»

Члены Инициативы «Мост мира» (Азербайджан)

1. Фархад Мамедов – заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа

2. Русиф Гусейнов – соучредитель и директор Центра Топчубашова

3. Кямаля Мамедова – главный редактор новостного портала 1news.az

4. Рамиль Искендерли – председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана

5. Фуад Абдуллаев – ведущий советник Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Представители гражданского общества Азербайджана

6. Егяна Гаджиева – член Правления Совета прессы Азербайджана

7. Орхан Амашов – редактор и ведущий телеканала AnewZ

8. Санан Рзаев – редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC

9. Эмин Алиев – главный редактор Информационного агентства Trend

10. Гамид Гамидов – медиадиректор

11. Намик Маилов – главный редактор Report.az

12. Гюльбяниз Ганбарова – председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана

13. Айтен Гахраман – профессор Азербайджанского университета языков

14. Шахла Исмаил – председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD)

15. Хафиз Сафиханов – председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»

16. Ахмед Алили – директор Центра политического анализа Кавказа

17. Рафиг Исмаилов – председатель Общественного объединения «За гражданское общество», политический аналитик

18. Рауф Агамирзаев – член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту

19. Айхан Гадашов – руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

20. Юнис Оруджев – заслуженный журналист

21. Фуад Керимли – генеральный секретарь Платформы НПО «Глобальный Юг»

22. Джасур Мадатзаде – председатель Общественного объединения «Европейский форум студентов – Баку»

23. Эльдар Гамзали – исследователь, независимый эксперт

24. Анар Эйюбов – заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории

25. Мурад Мурадов – соучредитель Центра Топчубашова

26. Амин Мамедов – представитель Общественного объединения «Специалисты в области водопользования»

27. Эльман Юсифов – представитель Общественного объединения по охране природы «Экостиль-Азербайджан»

28. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа

29. Эльбрус Мусаев – оператор телеканала AnewZ