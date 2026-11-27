В Дилижане состоялась пятая встреча представителей Инициативы «Мост мира» - ФОТО
26–27 ноября 2026 года в городе Дилижан (Армения) в рамках Инициативы «Мост мира» состоялись двусторонние обсуждения в формате «круглого стола» с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, а также аналитических и экспертных кругов обеих стран. Это была пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира».
В течение двух дней был проведен ряд встреч и обсуждений.
Участники обсудили:
- мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года,
- перспективы укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса,
- возможные меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.
Участники обменялись мнениями о перспективах устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговли и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестку дня также были включены вопросы работы с молодежью, образования и установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.
Участники пятых по счету обсуждений в формате «круглого стола» в рамках Инициативы «Мост мира» встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел этой страны Вааном Костаняном. В ходе этих встреч участники имели возможность задать вопросы армянским официальным лицам, после чего состоялся обмен мнениями и обсуждение высказанных мнений.
Также были организованы обсуждения по комитетам. Участники рассмотрели существующие проблемы в профильных комитетах и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества.
Комитеты действовали по следующим направлениям:
1. Экономические вопросы и инфраструктура
2. Гуманитарные и социальные вопросы
3. Вопросы окружающей среды
4. Медиа
5. Образование, общественные нарративы и работа с молодежью
6. Политические и геополитические вопросы.
Эта встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути к укреплению прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, еще раз подтвердив важность продолжения конструктивного диалога вокруг мирной повестки.
Инициатива «Мост мира» продолжит свою деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.
Ниже представлен список участников:
Члены Инициативы «Мост мира» (Армения)
1. Арег Кочинян – президент Армянского совета
2. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии
3. Нарек Минасян – эксперт Армянского совета
4. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета
5. Борис Навасардян – почетный президент Ереванского пресс-клуба
Представители гражданского общества Армении
1. Ален Амирханян – директор Центра окружающей среды им. Акопяна Американского университета Армении (AUA)
2. Арутюн Алпетян – программный директор и преподаватель Центра окружающей среды им. Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами
3. Армен Шахбазян – специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «GOPA Consulting Group»
4. Беньямин Закарян – специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО «GEOINFO», гидролог
5. Сос Хачикян – руководитель Междисциплинарного исследовательского центра Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
6. Ашот Маркосян – главный эксперт Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
7. Левон Бархударян – главный научный сотрудник Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
8. Карен Саркисян – специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист
9. Эвия Оганнисян – независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры
10. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразия-Сотрудничество»
11. Татев Даниелян – главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении
12. Нелли Рафаелян – журналист Центра медиаинициатив
13. Элеонора Саркисян – эксперт Армянского совета
14. Мариам Халатян – социолог Исследовательского центра «Socioscope»
15. Тигран Амирян – президент НПО «Лаборатория культурных и социальных нарративов»
16. Сатеник Мкртчян – специалист по образованию Фонда NCEDI
17. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета
18. Армен Петросян – эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра «Орбели»
19. Эдгар Варданян – эксперт Армянского совета
20. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог
21. Арпи Арутюнян – руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии
22. Ашот Меликян – председатель Комитета по защите свободы слова
23. Саргис Арутюнян – программный менеджер Ереванского пресс-клуба
24. Анна Геворгян – исследователь Центра цивилизационных и культурных исследований
25. Нелли Минасян – доктор философии по истории, доцент Института арменоведческих исследований Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии
26. Элина Хачатурян – президент НПО «Peace Dialogue»
Члены Инициативы «Мост мира» (Азербайджан)
1. Фархад Мамедов – заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа
2. Русиф Гусейнов – соучредитель и директор Центра Топчубашова
3. Кямаля Мамедова – главный редактор новостного портала 1news.az
4. Рамиль Искендерли – председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана
5. Фуад Абдуллаев – ведущий советник Центра анализа международных отношений и мультикультурализма
Представители гражданского общества Азербайджана
6. Егяна Гаджиева – член Правления Совета прессы Азербайджана
7. Орхан Амашов – редактор и ведущий телеканала AnewZ
8. Санан Рзаев – редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC
9. Эмин Алиев – главный редактор Информационного агентства Trend
10. Гамид Гамидов – медиадиректор
11. Намик Маилов – главный редактор Report.az
12. Гюльбяниз Ганбарова – председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана
13. Айтен Гахраман – профессор Азербайджанского университета языков
14. Шахла Исмаил – председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD)
15. Хафиз Сафиханов – председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»
16. Ахмед Алили – директор Центра политического анализа Кавказа
17. Рафиг Исмаилов – председатель Общественного объединения «За гражданское общество», политический аналитик
18. Рауф Агамирзаев – член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту
19. Айхан Гадашов – руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
20. Юнис Оруджев – заслуженный журналист
21. Фуад Керимли – генеральный секретарь Платформы НПО «Глобальный Юг»
22. Джасур Мадатзаде – председатель Общественного объединения «Европейский форум студентов – Баку»
23. Эльдар Гамзали – исследователь, независимый эксперт
24. Анар Эйюбов – заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории
25. Мурад Мурадов – соучредитель Центра Топчубашова
26. Амин Мамедов – представитель Общественного объединения «Специалисты в области водопользования»
27. Эльман Юсифов – представитель Общественного объединения по охране природы «Экостиль-Азербайджан»
28. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа
29. Эльбрус Мусаев – оператор телеканала AnewZ