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В MİDA завершилась процедура выбора льготных квартир

First News Media20:20 - Сегодня
В MİDA завершилась процедура выбора льготных квартир

Процесс продажи расположенных в жилом комплексе "Сумгайыт" и жилом комплексе "Лянкяран" 544 квартир (проекты Государственного агентства жилищного строительства) с использованием ипотечного кредита, а также способом оплаты за счет собственных средств через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az) начался 06.12.2024 в 11:00 и завершился в короткие сроки.

Об этом гворится в сообщении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Было отмечено, что выбор первой квартиры состоялся на 23-й секунде после запуска процесса. Из 544 выбранных квартир поданы заявки, по последним данным, по 522 из них.

"Процесс выбора жилья отслеживался оперативным штабом, созданным в административном здании Государственного агентства жилищного строительства, с участием представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Специальной государственной службы связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития, действующего при министерстве цифрового развития и транспорта, ООО "AzInTelecom" и представителей СМИ.

После завершения этапа отбора представитель Государственного агентства жилищного строительства наглядно продемонстрировал дополнительные меры безопасности, применяемые к процессу отбора с целью предотвращения более быстрого отбора квартир с помощью специальных программ. Согласно "Правилу льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики", отбор квартир в порядке ожидания начнется 10 декабря 2024 года в 11:00 и продлится до 11:00 14 декабря 2024 года.

Согласно правилу, квартира, выбранная в процессе продажи, также может быть выбрана в порядке ожидания еще двумя лицами в рамках этого объявления. Для этого пользователь в течение указанного периода времени в системе "Льготное жилье" ищет квартиру, заходя в соответствующий раздел своего "электронного кабинета" и выбирая способ оплаты, способ выбора квартиры и проект. На этапе просмотра квартиры несколько пользователей могут просматривать одну и ту же квартиру, и первые 2 человека, нажавшие кнопку "Подтвердить", могут выбрать эту квартиру в режиме ожидания. Затем пользователь должен подписать и подать заявку на квартиру по своему выбору в режиме ожидания. Если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, выбравшим ее, то сначала эта квартира будет предложена лицу, выбравшему ее в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине также не была приобретена лицом, выбравшим ее в первом ряду, эта квартира будет предложена лицу, выбравшему ее во втором ряду в порядке ожидания.

Отметим, что статистические данные по выбранным квартирам будут представлены общественности, говорится в сообщении.

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