 Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии

First News Media18:30 - Сегодня
Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии

21 декабря под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, был утвержден протокол заседания комиссии от 18 декабря 2024 года.

Затем члены комиссии обсудили и утвердили текст, форму, количество и порядок оформления избирательных бюллетеней для муниципальных выборов, назначенных на 29 января 2025 года. На основании требований Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия приняла решение о подготовке 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательного бюллетеня под наблюдением 3 членов комиссии в соответствии с представительством.

Затем на заседании был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), «Аг партия», партии «Будущий Азербайджан», партии «Справедливость», партии «Единство», партии «Хагг Адалет», Демократической партии Азербайджана, партии «Азад Вэтэн», партии «Современный Мусават», партии «Ени Заман» на предстоящих муниципальных выборах.

Члены комиссии были проинформированы об обращении каждой политической партии в ЦИК отдельно, лица, представленные упомянутыми политическими партиями, были зарегистрированы в качестве полномочных представителей.

На заседании, на котором также присутствовали представители медиа-субъектов, были внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов и обсуждены текущие вопросы.

Поделиться:
111

Актуально

Общество

Семьям, переехавшим в Шушу, вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби - ФОТО

Политика

Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО

Общество

Прогноз погоды на воскресенье: В Баку не ожидается осадков

Политика

Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби - ФОТО

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии

ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29

Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Пашинян: Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине

Община: Круги, выдвигающие расистские суждения, должны отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Последние новости

Глава МИД Турции сообщил о намерении встретиться с новой администрацией Сирии

Сегодня, 19:30

Назначен новый начальник Хачмазского РОП

Сегодня, 19:10

Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби - ФОТО

Сегодня, 18:55

Фарид Гаибов: В Ханкенди пройдут не только местные, но и международные спортивные мероприятия

Сегодня, 18:40

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии

Сегодня, 18:30

Семьям, переехавшим в Шушу, вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

В Иране 10 человек погибли в результате падения автобуса в горную долину

Сегодня, 18:05

В Азербайджане умер гражданин Турции - ФОТО

Сегодня, 17:50

В МИД Турции прокомментировали будущее российских баз в Сирии

Сегодня, 17:35

Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта

Сегодня, 17:30

ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29

Сегодня, 17:20

Иран собирается провести деноминацию риала

Сегодня, 17:15

ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда

Сегодня, 17:10

Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО

Сегодня, 17:00

Фидан не исключил конфликт между Израилем и Ираном

Сегодня, 16:45

В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

Назначен новый глава МИД Сирии

Сегодня, 16:10

Магдебургский террорист хотел отомстить властям Германии за «исламизацию Европы»

Сегодня, 16:00

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о транзите газа

Сегодня, 15:40

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальные выборы

Сегодня, 15:35
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23