21 декабря под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, был утвержден протокол заседания комиссии от 18 декабря 2024 года.

Затем члены комиссии обсудили и утвердили текст, форму, количество и порядок оформления избирательных бюллетеней для муниципальных выборов, назначенных на 29 января 2025 года. На основании требований Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия приняла решение о подготовке 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательного бюллетеня под наблюдением 3 членов комиссии в соответствии с представительством.

Затем на заседании был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), «Аг партия», партии «Будущий Азербайджан», партии «Справедливость», партии «Единство», партии «Хагг Адалет», Демократической партии Азербайджана, партии «Азад Вэтэн», партии «Современный Мусават», партии «Ени Заман» на предстоящих муниципальных выборах.

Члены комиссии были проинформированы об обращении каждой политической партии в ЦИК отдельно, лица, представленные упомянутыми политическими партиями, были зарегистрированы в качестве полномочных представителей.

На заседании, на котором также присутствовали представители медиа-субъектов, были внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов и обсуждены текущие вопросы.