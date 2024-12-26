Денис Бечирович направил Ильхаму Алиеву соболезнования
Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Глубоко опечален известием об авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, в которой погибло много людей.
От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших, народу Азербайджана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
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