Денис Бечирович направил Ильхаму Алиеву соболезнования

Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием об авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, в которой погибло много людей.

От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших, народу Азербайджана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».