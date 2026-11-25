25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кестутиса Будриса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Кестутис Будрис передал главе государства приветствия Президента Литвы Гитанаса Науседы.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Литвы.

Глава государства с удовлетворением вспомнил о своей недавней встрече с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине, а также телефонном разговоре с Премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Подчеркнув, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Литвой успешно развивается на протяжении многих лет, Президент Ильхам Алиев отметил наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в сфере энергетической безопасности и других областях, в этом контексте оценил визит министра как важный шаг.

Кестутис Будрис сообщил, что в рамках визита будет подписана «Совместная декларация о Стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Литовской Республикой», подчеркнул важность углубления отношений в экономической, торговой и транспортной сферах.

Министр поздравил Президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией установлены экономические и торговые связи, созданы возможности для транзита грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана. Глава государства отметил, что за последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тысяч тонн грузов.

В контексте строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, было отмечено, что мины, заложенные как во время Первой Карабахской войны, так и в 2020-2023 годах, препятствуют этим работам и представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Сообщив, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза, Кестутис Будрис подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он отметил, что Литва также поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО.

Президент Ильхам Алиев поздравил с предстоящим председательством, напомнил о визитах руководства Европейского Союза в нашу страну в этом году и о встречах, проведенных в рамках Дублинского саммита. Отметив, что Азербайджан подписал двусторонние документы о стратегическом партнерстве с 10 странами-членами Европейского Союза, глава государства сказал, что отношения с Литвой также создают благоприятные условия для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является инициатором проектов транспортной связности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся товарооборота между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также перспектив расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в различных областях, включая энергетику и возобновляемые источники энергии.