Арестована тиктокерша, участвовавшая в шоу Азера Захида

Наримановский районный суд вынес решение о 4-месячном аресте тиктокерши Захры Аббасовой, участвовавшей в TikTok-шоу ранее арестованного ведущего Азера Захида.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Lent.az.

Напомним, что ранее помимо А.Захида на 4 месяца был арестован его помощник Р.Тахмазов, а также братья Эмин и Рашад Абдуллаевы, являвшиеся организаторами и ведущими шоу, проходившего в прямом эфире TikTok.



Также Наримановский районный суд принял решение о 4-месячном аресте тиктокеров Вугара Зейналзаде и Нуха Мамедова.

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