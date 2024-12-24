Продолжаются полицейские мероприятия против лиц, пропагандирующих аморальность, организуя развлекательные конкурсы в социальной сети TikTok.

В рамках этих мероприятий была задержана Ильхама Эльшадгызы, представляющаяся поэтессой и тиктокером, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Напомним, что 23 декабря стало известно о том, что в связи с организацией развлекательных конкурсов на платформе TikTok, пропагандирующих аморальное поведение, полиция приняла меры против ряда организаторов и участников подобных проектов – были задержаны Азер Захид, братья Эмин и Рашад Абдуллаевы и т.д.