Аморальное поведение и сомнительные идеалы: Как TikTok в Азербайджане стал платформой для скандальных шоу - ФОТО - ВИДЕО

23 декабря пресс-служба МВД сообщила о том, что связи с организацией развлекательных конкурсов на платформе TikTok, пропагандирующих аморальное поведение, полиция приняла меры против ряда организаторов и участников подобных проектов, они были задержаны.

В сообщении пресс-службы МВД отмечалось, что события, происходящие в рамках конкурсов, организованных пользователями TikTok @emin_resad (братья Эмин и Рашад Абдуллаевы) и @azerzahid6669966 (Азер Захид) при участии тиктокеров, вызвавшие недовольство граждан, транслировались в социальной сети в прямом эфире – в настоящее время в этом направлении продолжается расследование. Сегодня также стало известно о задержании поэтессы Ильхамы Эльшадгызы, являвшейся участницей шоу, организованного А.Захидом.

Если раньше общественное недовольство касалось телевизионных программ с их «псевдогероями», то сегодня вектор критики заслуженно сместился на TikTok. Эта платформа, задуманная для разнообразного контента, к сожалению, в Азербайджане все чаще становится местом, где появляются персонажи, пропагандирующие аморальное поведение, безвкусицу и сомнительные идеалы. В статье мы разберем, что происходило на конкурсах, ставших причиной недовольства общества, и почему они вызвали столь бурную реакцию.

Проект Азера Захида представляет собой шоу, схожее по формату с известной программой «Maşın şou», где главным призом является автомобиль. В конкурсе участвуют тиктокеры, которые борются за право стать обладателем этой награды - участники выбывают по результатам голосования зрителей, что заставляет их бороться за свое место в шоу. В ходе онлайн-дуэлей и в целом в рамках проекта они идут на всё, чтобы остаться в шоу - они устраивают скандалы, аморально себя ведут и совершают поступки, вызывающие раздражение и критику зрителей.

Участники шоу братьев Эмина и Рашада Абдуллаевых также выбывают из проекта по результатам голосования зрителей, где в процессе устраивают провокационные ситуации и скандалы, что также вызывает негативные отклики и критику.

Но у каждого тиктокера, участвующего в этих проектах, есть своя значительная аудитория. Учитывая это, с сожалением стоит отметить, что проекты, несмотря на свой провокационный и скандальный характер, находят своих зрителей. Как ни печально, они привлекают внимание определенной части аудитории, которая считает поведение участников приемлемым и не видит в этом ничего плохого.

Определенным катализатором раздражения зрителей, а одновременно, увы, и привлечением еще большего внимания к проекту Азера Захида стала поэтесса Ильхама Эльшадгызы. Известная своими выступлениями в ряде телевизионных программ, где она делилась историями о своем желании выйти замуж за богатого мужчину и танцевала, она в TikTok-шоу отличилась провокационным заявлением, что в свои 60 лет является девственницей и для лишения девственности ей нужна дрель. Такое скандальное выступление вызвало бурю возмущения, однако оно также привлекло внимание, сделав проект еще более обсуждаемым и критикуемым.

И если на телевидении в случае нарушения правил вещания или этических норм каналы подвергаются предупреждениям и штрафам от Аудиовизуального совета, то в TikTok отсутствует аналогичный механизм контроля. Это создает ситуацию, когда участники шоу могут вести себя без ограничений, не опасаясь последствий. В результате, в прямом эфире порой разворачиваются сцены хаоса и провокаций, которые не только противоречат нормам морали, но и становятся частью контента, привлекающего внимание аудитории, которая, к сожалению, не всегда осознает вред такого поведения.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что аудитория TikTok в значительной степени состоит из детей и подростков. И те, кто смотрит такие шоу, могут воспринимать поведение участников как норму и следовать их примеру. В условиях отсутствия должного контроля за содержанием подобные проекты становятся источником вредных моделей поведения, которые могут повлиять на восприятие молодыми зрителями норм морали и этики. Это абсолютно недопустимо, ведь подростки, находясь в процессе формирования своих ценностей, могут начать считать аморальное и провокационное поведение приемлемым.

У проектов, подобных шоу Азера Захида и братьев Абдуллаевых, всегда множество спонсоров, что становится важным элементом их существования. Например, автомобиль, который должен стать главным призом (смотрите видео ниже – прим. ред.), обклеен логотипами спонсоров. Это контрастирует с познавательными программами, которые довольно часто сталкиваются с трудностями в поиске спонсоров, несмотря на их образовательную ценность и нужность для общества, в особенности для подрастающего поколения. Как ни печально, но такая ситуация подчеркивает, как коммерческий интерес и желание привлечь внимание аудитории через провокации и скандалы становятся приоритетными в отличие от проектов, стремящихся к культурному и познавательному развитию.

В заключение, несмотря, к большому сожалению, на очевидную популярность таких шоу, как проекты Азера Захида и братьев Абдуллаевых, важно помнить о последствиях, которые они могут иметь для зрителей, особенно среди молодежной аудитории. Поведение участников этих шоу, пропагандирующее аморальные поступки и безвкусицу, становится не только источником раздражения, но и, увы, примером для подражания. В условиях отсутствия контроля за контентом в TikTok такие программы рискуют представить подобное поведение нормой, что недопустимо, особенно для детей и подростков. К тому же, эти проекты, поддерживаемые множеством спонсоров, показывают, как коммерческие интересы часто ставятся выше культурных ценностей и моральных норм.

Данные проекты показывают, как легко можно манипулировать вниманием зрителей, создавая контент, который вызывает бурю эмоций, но при этом разрушает моральные устои. Подобные шоу, несмотря на свою популярность, не должны становиться нормой, особенно для молодежи, которая еще формирует свои ценности. Очень важно, чтобы общество осознало, что существует грань между развлечением и аморальным поведением, и пришло время задуматься о том, какой контент мы, как зрители, поддерживаем и каким моделям поведения позволяем распространяться.

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