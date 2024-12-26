Арестованы еще 2 азербайджанских тиктокера
Арестованы ранее задержанные в рамках операции полиции против пропаганды аморальности в социальных сетях тиктокеры Вугар Зейналзаде (Вага) и Нух Мамедов.
Ранее подвергшиеся административному аресту тиктокеры на этот раз привлечены к уголовной ответственности, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.
Решением Наримановского районного суда в отношении вышеназванных лиц избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
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