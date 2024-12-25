Арестован Азер Захид и еще 3 тиктокера - ОБНОВЛЕНО
В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, арестованы 4 тиктокера.
Как сообщает Report, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и организации онлайн-азартных игр в интернете.
По уголовному делу решением Наримановского района суда на четыре месяца арестованы Азер Захид и его помощник Ровшан Тахмазов, а также братья Эмин и Рашад Абдуллаевы, признанные виновными в совершении этих преступлений.
Следственные мероприятия продолжаются.
19:23
Ведущий развлекательных конкурсов на платформе TikTok Азер Захид арестован.
Как сообщает Qafqazinfo, стало известно о преступных действиях задержанного в связи с пропагандой аморального поведения в соцсети Азера Захида.
Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, организации азартных игр и по других статьям УК.
Прокурор потребовал арестовать обвиняемого в тяжких преступлениях ведущего.
Представление было рассмотрено в Наримановском районном суде. По решению судьи Гюльтекин Асадовой Азер Захид был приговорен к 4 месяцам превентивного заключения.
Следует отметить, что в ходе операции «тикток» было задержано более 15 человек. Все задержанные привлечены к следствию.