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Арестован Азер Захид и еще 3 тиктокера - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:14 - Сегодня
Арестован Азер Захид и еще 3 тиктокера - ОБНОВЛЕНО

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, арестованы 4 тиктокера.

Как сообщает Report, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и организации онлайн-азартных игр в интернете.

По уголовному делу решением Наримановского района суда на четыре месяца арестованы Азер Захид и его помощник Ровшан Тахмазов, а также братья Эмин и Рашад Абдуллаевы, признанные виновными в совершении этих преступлений.

Следственные мероприятия продолжаются.

19:23

Ведущий развлекательных конкурсов на платформе TikTok Азер Захид арестован.

Как сообщает Qafqazinfo, стало известно о преступных действиях задержанного в связи с пропагандой аморального поведения в соцсети Азера Захида.

Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, организации азартных игр и по других статьям УК.

Прокурор потребовал арестовать обвиняемого в тяжких преступлениях ведущего.

Представление было рассмотрено в Наримановском районном суде. По решению судьи Гюльтекин Асадовой Азер Захид был приговорен к 4 месяцам превентивного заключения.

Следует отметить, что в ходе операции «тикток» было задержано более 15 человек. Все задержанные привлечены к следствию.

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