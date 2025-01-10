 Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий13:51 - Сегодня
Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения АР начал проверку по факту того, что 30-летняя Нязрин Мансурова перенесла операцию на нос, после которой на следующий день впала в кому.

Было дано указание на начало проверки произошедшего случая, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

«Проверка по расследованию данного факта начата. После завершения проверки Центром аналитической экспертизы будет предоставлена информация о результатах», — говорится в сообщении Центра.

10:47

30-летняя Нязрин Мансурова, перенесшая операцию на нос, впала в кому через день после проведения операции.

Об этом в интервью Baku TV рассказал отец Н.Мансуровой А.Абышзаде, отметивший, что операция была проведена доктором Сянаном Мехдиевым 3 января, а на следующий день ее состояние ухудшилось: «Мы привезли ее в больницу в состоянии комы. Когда состояние дочери стало ухудшаться, мы позвонили врачу. Он сказал, что это нормально и все пройдет. Однако операция на носу привела к очень серьезным последствиям. Моя дочь уже в коме, она не приходит в сознание. Ее мозг перестал функционировать из-за занесенного во время операции микроба».

В свою очередь проведший операцию Сянан Мехдиев заявляет, что во время операции никаких проблем не возникло: «Пациентка была переведена в палату в удовлетворительном состоянии. На следующий день она была выписана домой. Об отсутствии проблем говорят и результаты томографии».

Более подробно о произошедшем вы можете узнать, просмотрев нижеприведенный для просмотра сюжет Baku TV.

Читайте по теме:

Фальшивые косметологи и пластические хирурги в Азербайджане: Идет расследование, кто понесет наказание? - ВИДЕО

Минздрав: Комиссия начнёт проверку документов пластических хирургов в Азербайджане

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

МВД о пластических хирургах без дипломов: «Наказания неизбежны» - ВИДЕО

Ганира Аташова заявила о получении смертельных угроз – ФОТО

Поделиться:
2845

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы ...

Политика

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано из-за пожаров

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 13° тепла

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

День рождения в операционной: Сотрудников наказали штрафом - ПОДРОБНОСТИ

В рамках проекта «Onlar bizə əmanətdir» детям шехидов были вручены подарки

Бывший замглавы ИВ, замешанная в избиении школьницы, отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах в Азербайджане

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Стала известна дата начала месяца Рамазан

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по «черным ящикам» азербайджанского самолета

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кувейта в нашей стране - ФОТО

Сегодня, 15:45

День рождения в операционной: Сотрудников наказали штрафом - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 15:39

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 15:31

СМИ: Госпитализирован Михаил Боярский

Сегодня, 15:25

В рамках проекта «Onlar bizə əmanətdir» детям шехидов были вручены подарки

Сегодня, 15:20

Бывший замглавы ИВ, замешанная в избиении школьницы, отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах в Азербайджане

Сегодня, 15:08

В этот день Марс окажется в противостоянии, наблюдать за которым можно будет и в Баку

Сегодня, 14:58

Король бельгийцев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Сегодня, 14:39

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

Сегодня, 14:33

«Boş bəhanələr»: Ройа сняла очередной клип в Стамбуле – ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано из-за пожаров

Сегодня, 14:01

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:51

Погода на субботу: В Баку ожидается до 13° тепла

Сегодня, 13:45

Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной

Сегодня, 13:18

Африка говорит Парижу: «Вон!» Франция «мстит» угрозой дестабилизации?

Сегодня, 13:00

Самир Шарифов назначен вице-премьером Азербайджана

Сегодня, 12:52

Вблизи «Keşlə bazarı» снесут дома: Жители выражают недовольство – ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Сотрудник пресс-службы Azərişıq понес тяжелую утрату

Сегодня, 12:43

Прекрасная возможность для проживающих за рубежом азербайджанцев выучить родной язык

Сегодня, 12:39

Для сборной Азербайджана нашли соперника

Сегодня, 12:32
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23