Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения АР начал проверку по факту того, что 30-летняя Нязрин Мансурова перенесла операцию на нос, после которой на следующий день впала в кому.

Было дано указание на начало проверки произошедшего случая, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

«Проверка по расследованию данного факта начата. После завершения проверки Центром аналитической экспертизы будет предоставлена информация о результатах», — говорится в сообщении Центра.

10:47

30-летняя Нязрин Мансурова, перенесшая операцию на нос, впала в кому через день после проведения операции.

Об этом в интервью Baku TV рассказал отец Н.Мансуровой А.Абышзаде, отметивший, что операция была проведена доктором Сянаном Мехдиевым 3 января, а на следующий день ее состояние ухудшилось: «Мы привезли ее в больницу в состоянии комы. Когда состояние дочери стало ухудшаться, мы позвонили врачу. Он сказал, что это нормально и все пройдет. Однако операция на носу привела к очень серьезным последствиям. Моя дочь уже в коме, она не приходит в сознание. Ее мозг перестал функционировать из-за занесенного во время операции микроба».

В свою очередь проведший операцию Сянан Мехдиев заявляет, что во время операции никаких проблем не возникло: «Пациентка была переведена в палату в удовлетворительном состоянии. На следующий день она была выписана домой. Об отсутствии проблем говорят и результаты томографии».

Более подробно о произошедшем вы можете узнать, просмотрев нижеприведенный для просмотра сюжет Baku TV.

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