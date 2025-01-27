В Нахчыване задержан мошенник, обманывавший граждан через TikTok и Instagram

В Нахчыване полиция задержала человека, занимающегося мошенничеством в социальных сетях.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Нахчывана, был задержан Тогрул Агазаде, который через киберметоды в социальных сетях TikTok и Instagram обманул около 30 граждан, присвоив их денежные средства.

Ранее он уже был осуждён за подобные преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что он также воспользовался доверием гражданина одной из зарубежных стран и незаконно завладел его 17 000 манатами - по данному факту продолжается расследование.