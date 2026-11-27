Стали известны некоторые подробности об Алигусейне Гусейнове, который, как утверждается, скрывался на даче телеведущей Фиры Джалиловой в поселке Новханы.

По информации, полученной Oxu.Az, ранее судимый и находившийся в розыске за повторно совершенные преступления А. Гусейнов некоторое время назад приехал в Баку из одного из районов.

По просьбе одного из знакомых матери телеведущей его разместили в их доме. А. Гусейнов скрывался там более 10 дней.

Вчера сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что разыскиваемое лицо прячется на указанной даче. В ходе проверки эти сведения подтвердились, и владельцу дома было рекомендовано выдать данного человека полиции. Однако хозяин дома опроверг эту информацию, заявив, что посторонних у него нет.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили оперативные данные и установили, что А. Гусейнов скрывается в постройке во дворе этой дачи. В результате проведенной полицейскими операции он был задержан в своем укрытии и передан следствию.

По данному факту расследование продолжается.

10:05

Сегодня ночью телеведущая Фира Джалилова заявила, что на её дачу в посёлке Новханы было совершено нападение, рассказав в Instagram, что примерно 15 неизвестных, приехавших на пяти автомобилях, проникли в дом и совершили кражу.

Утром 27 ноября пресс-служба МВД сообщила, что в ходе проведённых мероприятий полицией был задержан и передан следствию ранее неоднократно судимый А. Гусейнов, который уклонялся от следствия и скрывался в одной из дач в посёлке Новханы.

Этой дачей оказался дом телеведущей, где он и был задержан, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Отмечается, что в ходе проведённых мероприятий стало известно, что разыскиваемого за многочисленные преступления человека сознательно укрывали в доме.

Установлено, что задержанный Алигусейн Гусейнов не состоит с Ф.Джалиловой ни в каком родстве.

09:00

Прояснились обстоятельства дела об ограблении загородного дома телеведущей Фиры Джалиловой, расположенного в посёлке Новханы.

В одном из загородных домов в посёлке Новханы было установлено местонахождение разыскиваемого лица, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого А. Гусейнова, который скрывался от следствия, и передали его следственным органам.

По факту проводится расследование.

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