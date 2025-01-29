Незаменимый центр Евразии. Ильхам Алиев ставит амбициозные цели перед транспортным сектором Азербайджана

Новые автодороги и железнодорожные пути, аэропорт и корабли и, конечно, Зангезурский коридор… Президент Ильхам Алиев ставит перед экономикой Азербайджана новые масштабные задачи, на этот раз - направленные на дальнейшее раскрытие потенциала ее транспортного сектора.

Свое видение поступательного развития этой крайне важной сферы глава государства озвучил в ходе состоявшегося 28 января совещания, посвященного вопросам транспорта.

Столица

Начнем со столицы. Одна из главных проблем более чем 10-миллионного Баку - пробки на дорогах - несмотря на капитальные меры по развитию дорожной инфраструктуры, сохраняет свою актуальность, обостряясь с каждым годом.

Путь к кардинальному изменению ситуации глава государства видит в комплексном подходе, он должен найти отражение в специальной Государственной программе, готовящейся по поручению Президента. Он отмечает, что это будет очень большая, финансовоемкая программа, требующая совместных действий и эффективной работы всех профильных ведомств.

В то же время глава государства призывает представителей общественности представить по программе свои рекомендации, отмечая, что «поступающие с мест предложения также будут учтены».

Воздушные ворота

Большие преобразования предстоят и в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С учетом величины пассажиропотока – а прогнозы показывают дальнейший рост прошлогоднего рекордного количества в более 7 млн пассажиров – азербайджанский лидер поддержал предложение о строительстве здесь нового терминального комплекса. В настоящее время готовится проект и технико-экономическое обоснование проекта. «То есть мы станем международным хабом в том числе и по авиаперевозкам», - отметил глава государства.

«Если учесть, что в настоящее время в Аляте строится крупный грузовой терминал и его возможности по приему грузов составят 1 млн тонн, то нетрудно представить, какую работу мы выполняем по этому направлению транспорта», - подчеркнул он.

В целом, за последние 20 лет в Азербайджане построено восемь международных аэропортов. Четыре из них существовали, но их состояние считалось неудовлетворительным. Были реконструированы Бакинский, Нахчыванский, Гянджинский и Лянкяранский аэропорты. Лянкяранский аэропорт фактически не использовался, а Бакинский, Нахчыванский, Гянджинский использовались: «Взлетно-посадочные полосы и терминальные комплексы этих четырех аэропортов отвечают самым современным стандартам».

Наряду с этим были построены четыре новых аэропорта – Габалинский, Загатальский, Физулинский и Зангиланский.

Девятый международный аэропорт - в Лачине будет введен в строй в этом году, заявил глава государства.

«Все эти аэропорты способны принимать грузовые и пассажирские самолеты любой тяжести. Длина взлетно-посадочной полосы составляет не менее трех километров. Таким образом, как я уже сказал, девятый аэропорт будет сдан в эксплуатацию в этом году, и этот вопрос мы полностью закрываем», - подчеркнул он.

Экономические районы

За последние 20 лет в Азербайджане построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог. По всей стране проложены новые дороги, практически все города соединены современными дорогами, все наши границы - современными автомагистралями. Построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных переходов. Отремонтировано и построено примерно 85-90% сельских дорог.

«Если бы мы не проделали эту работу, нетрудно представить, в каком состоянии сейчас находилась бы транспортная инфраструктура нашей страны», - подчеркивает Ильхам Алиев.

В центре пристального внимания главы государства - транспортные проекты на освобожденных территориях, они составляют основу восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, и их масштабы впечатляют.

«Около 3400 километров автомобильных дорог – пока реализовано или реализовывается общей сложностью 44 проекта автомобильных дорог». В то же время предусмотрено строительство 45 тоннелей, 447 мостов, 16 виадуков. Из них завершено строительство 28 тоннелей, 392 мостов и 9 виадуков. Построено 60 процентов железной дороги Горадиз-Агбенд, 94 процента железной дороги Барда-Агдам. Все транспортные проекты по стране, в том числе на освобожденных территориях, будут реализовываться и дальше. Все идет по плану. В Инвестиционной программе текущего года на эти цели также предусмотрены необходимые средства», - заявил Ильхам Алиев.

Новый термин в международном лексиконе

Особый акцент глава государства, говоря о новых проектах, делает на Зангезурском коридоре. «После нашей Победы во Второй Карабахской войне этот вопрос был включен в международную повестку дня, внесен в международный лексикон, и сегодня Зангезурский коридор – это уже общепринятое в мире выражение, термин. И конечно же, мы предпринимаем практические шаги для открытия этого коридора».

Констатировав, что армянская сторона уже более четырех лет занимает неконструктивную позицию по этому вопросу, фактически не выполняет обязательства, взятые на себя после капитуляции 10 ноября, азербайджанский лидер сказал: «Там было четко указано, что между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение. Армения же не выполняет этого, приводя различные отговорки, выдвигая различные нереальные и абсурдные проекты, просто хочет ввести в заблуждение международную общественность, занимается манипуляциями».

«Бумажный перекресток»

Коснулся глава государства и выдвинутого Арменией проекта

так называемого «Перекрестка мира», который она представляет другим странам при любом удобном случае.

«Хотя без Азербайджана этот так называемый «проект» не стоит и гроша, и мы неоднократно доводили это до армянской стороны посредством различных каналов, - подчеркивает Ильхам Алиев. - Если они действительно хотят реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги».

«А наши условия справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах, взятых на себя самой Арменией. Еще раз посоветовал бы руководству Армении внимательно прочитать акт о капитуляции от 10 ноября и обратить там особое внимание на упомянутый мною пункт. Еще раз говорю, их так называемый «проект» без Азербайджана абсолютно не имеет смысла. Они просто заняты затягиванием времени, занимаются введением в заблуждение международной общественности. Они вновь начали проводить грязные кампании против Азербайджана в различных кругах. В результате этого по сей день у нас фактически нет кратчайшего и самого удобного сообщения с неотъемлемой частью Азербайджана – Нахчыванской Автономной Республикой.

Правда, потребности Нахчыванской Автономной Республики мы обеспечиваем различными путями. В первую очередь, грузы и пассажиры проходят через территорию Исламской Республики Иран. У нас есть и другие возможности, но они экономически менее выгодны, а путь удлиняется. В принципе это сообщение можно наладить и через территории Грузии и Турции, но при наличии более удобного пути и возможности, конечно, этот вопрос является приоритетным. Тем не менее, когда мы увидели, что армянская сторона вновь ведет себя неискренне, была достигнута соответствующая договоренность с Исламской Республикой Иран, и строительство автомобильного моста идет в обход Армении. Этот проект уже реализуется, и он будет завершен, наверное, в этом году», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что будет также построен второй мост, уже в Нахчыванской Автономной Республике: «Первый мост строится на территории Зангиланского района».

Из Азербайджана в Азербайджан

«Таким образом, Армения и дальше будет продолжать оставаться страной-тупиком, а их мечта стать транзитной страной так и останется мечтой. Они потеряют больше, чем мы. Поэтому этот вопрос будет находиться в центре внимания. Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», - заявил глава государства.

«Должен быть комфортный и свободный проезд из Азербайджана в Азербайджан без каких-либо проверок и препятствий», - подчеркнул он.

«Мы не забыли и не забудем Зангезур. Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить свои обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», - заявил Ильхам Алиев.

Ключевой транспортный хаб

Географическое положение Азербайджана таково, что через нашу территорию проходят международные транспортные коридоры. Но без стратегического подхода к грамотному и эффективному использованию географического положения невозможно добиться превращения страны в один из ключевых транспортных узлов.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Мы последовательно проявляли интерес к тому, чтобы международные транспортные коридоры проходили через Азербайджан, прилагали к этому усилия, проводили практическую работу».

«Сегодня транспортную карту Евразии невозможно представить без Азербайджана, без его транспортной инфраструктуры. В настоящее время через нашу территорию проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Объем перевозимых по этим коридорам грузов увеличивается с каждым годом. Помимо создания физической инфраструктуры, предпринимаются и другие шаги для более эффективной транспортировки грузов, в том числе уделяется внимание вопросам цифровизации. С соседними странами созданы новые форматы сотрудничества, совместные предприятия. Словом, сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии», - заявил глава государства.

«Должен также отметить, что статус транспортного хаба обычно имеют те страны, у которых есть выход к открытым морям. А у нас нет выхода к мировому океану. Но, несмотря на это, в результате проделанной нами работы мы превратили Азербайджан в один из незаменимых транспортных центров. Работа продолжается, в настоящее время принимаются дополнительные меры по транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад. Потому что рассчитанный в свое время объем грузов уже указывает на рост грузопотока в будущем. Этот вопрос связан с разными причинами. Но факт заключается в том, что мы сейчас привлекли и будем привлекать дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности этих коридоров», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Железнодорожная сеть

Модернизация и развитие железнодорожной инфраструктуры также не стоят на месте. Перечисляя проведенные в этой сфере работы, глава государства отмечает: «Построено более 1500 километров железных дорог, 1800 километров – отремонтировано, закуплены новые поезда и вагоны, сдана в эксплуатацию Абшеронская кольцевая линия протяженностью более 90 километров».

Среди работ, направленных на реализацию и модернизацию существующих дорог, повышение их пропускной способности и скорости поездов, глава государства отмечает железную дорогу Сумгайыт-Ялама: «Строительство этой дороги уже обеспечено на уровне 80 процентов и, наверное, в ближайшее время она будет полностью введена в эксплуатацию».

«Дорога, над которой мы сейчас работаем, – Алят-Астара: все знают, что эта дорога фактически существует, но если учесть, что в будущем объем грузов по коридору Север-Юг резко возрастет, то расширение этой дороги также находится на повестке дня, и в этом году уже выделены определенные средства», - сказал Ильхам Алиев.

Также определено несколько новых железнодорожных маршрутов для обеспечения сообщения между городами Азербайджана, в их числе, проект Баку-Габала. Восстановлено функционирование железных дорог Баку-Балакен и Баку-Агстафа.

Сильная воля и ее результат

Коснувшись стратегического проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Президент Ильхам Алиев привлек внимание к большому сопротивлению, с которым столкнулся Азербайджан, когда хотел его реализовать.

Некоторые детали глава государства раскрыл впервые: «Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. А причина опять же была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению. Поэтому на тогдашнее руководство Грузии американским государством оказывалось очень серьезное давление, чтобы оно не дало согласие на это. Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и, наконец, смогли прийти к договоренности. В том числе и лично я неоднократно обсуждал этот вопрос с высокопоставленными представителями американского государства и говорил им, что они не должны чинить нам препятствия. Это стратегический проект для нас, которым в будущем воспользуются другие страны, в том числе и их союзники. Жизнь показала, что мы, как всегда, были правы».

«Сегодня партнеры Америки в Европе проявляют большой интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Вообще, они проявляют большой интерес и к транспортировке грузов из Центральной Азии в Европу и в обратном направлении через территорию Азербайджана. Если бы железная дорога Баку-Тбилиси-Карс не была простроена, то все это было бы совершенно невозможно. Мы не только построили железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, договорившись с Турцией и Грузией, но даже предоставили в то время Грузинскому государству кредит в размере около миллиарда долларов под очень низкий процент, и работы на территории Грузии фактически были выполнены за счет этих средств. На территории Азербайджана железная дорога была модернизирована, а Турция построила часть на своей территории. Таким образом, открылся новый путь, по которому сегодня грузы из различных стран транспортируются в направлении Средиземного моря, в Европу, Турцию. Потом мы увидели, что пропускная способность этой дороги недостаточна. И вновь на средства Азербайджана в прошлом году было завершено расширение этой дороги, ее пропускная способность доведена до 5 млн тонн. То есть считаю, что это один из важнейших проектов, реализованных за последние годы в нашей географии, и многие страны и дальше будут получать от него пользу. В свое время те чиновники Госдепартамента США выступали против нас, - я знаю, где они сейчас находятся, их имена не остались в истории, - но мы добились этого, проявив сильную волю», - заявил Ильхам Алиев.

Морские ворота

Одним из важных проектов последних лет является строительство нового Морского торгового порта. Грузоперевалочная способность первой фазы проекта была предусмотрена в объеме 15 млн тонн.

«Однако мы видим, что объем грузов будет еще больше. Уже дано указание, и с этого года мы приступаем к работе. Для подготовки и представления нового проекта привлечены международные консультанты. Нам необходимо увеличить пропускную способность порта до 25 млн тонн, и, возможно, даже этого нам будет недостаточно, так как объем грузоперевозок по транспортному коридору Восток-Запад растет так быстро, что мы должны проводить эти работы в соответствии с этим ростом. Для того, чтобы сосредоточить все эти транспортные вопросы в одном центре, моим решением недавно была создана новая структура – AZCON, который будет учитывать все эти вопросы – координацию и перспективный план развития, включая инвестиции», - отмечает азербайджанский лидер.

Бакинская подземка

Большие планы имеются и в вопросе развития Бакинского метро. Напомнив о строительстве с 2008 года по сегодняшний день 7 новых станций метро, глава государства отмечает, что в рамках готовящейся госпрограммы предусмотрено строительство 10 новых станций метро: «Закуплено 266 вагонов метро нового поколения, и этот процесс продолжается».

Экология – в числе приоритетов

«В страну завезены сотни новых пассажирских автобусов и до конца этого года начнется сборка электробусов, а затем – работы по увеличению локализации», - отметил глава государства.

Также в столицу уже завезен 161 новый электробус, «и жители Баку в ближайшем будущем увидят преимущества этого, потому что больше всего загрязняют воздух именно транспортные средства, особенно крупногабаритные. Поэтому мы, конечно, учитываем обеспокоенность людей в этом вопросе».

Пароходство

Собственный судостроительный завод – то, насколько он был нужен Азербайджану, показывают реалии сегодняшнего дня. Вот что говорит об этом Президент: «Раньше мы закупали суда за границей, а потом я решил, что в Баку обязательно нужно построить судостроительный завод. И вновь жизнь показывает, насколько правильным был этот шаг».

«Сегодня невозможно купить суда из традиционных источников, где мы их покупали раньше. Сейчас мы добились выхода судостроительного завода на полную мощность. В настоящее время там строятся шесть судов разных размеров. Параллельно мы подняли на новый уровень нашу деятельность в Черном море. Если в свое время там работали малообъемные суда Азербайджанского Каспийского пароходства, то теперь закуплены четыре крупных танкера типа «Афрамакс» грузоподъемностью 100 тыс. тонн, что приносит нам выгоду, а также расширяет возможности нашей страны», - подчеркнул глава государства.

Таким образом, успешная реализация грандиозных инфраструктурных проектов подтверждает способность Азербайджана отвечать на новые вызовы, обеспечивая стабильный рост экономики и в то же время укрепляя собственные позиции на международной арене.

В частности, действующие транспортные проекты, их масштабы, эффективность и востребованность - лучшая гарантия того, что Азербайджану по плечу и успешное решение новых амбициозных задач.