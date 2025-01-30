 Эти врачи будут получать дополнительные бонусы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Эти врачи будут получать дополнительные бонусы

Фаига Мамедова14:21 - Сегодня
Эти врачи будут получать дополнительные бонусы

В сфере здравоохранения ожидаются значительные изменения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на недавнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Иса Алиев, советник председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, представил амбициозный план по улучшению медицинского обслуживания населения.

Как отметил эксперт, в течение следующих пяти лет предполагается увеличение количества доступных первичных медицинских услуг до 150. Первоначально будет реализован пилотный проект в Барде, где число базовых медицинских услуг будет доведено до 83.

Особое внимание будет уделено вопросам здоровья матери и ребенка. В целях улучшения качества обслуживания вводится новая система мотивации для медицинского персонала. Врачи будут получать дополнительные бонусы за ведение беременности и успешные роды, что позволит значительно повысить уровень медицинской помощи для будущих матерей.

Поделиться:
450

Актуально

Мнение

Ползучий шпионаж Евросоюза: EUMA «захватывает» всю армянскую границу? Взгляд из ...

Мнение

Манипуляции и реальность: Кто действительно заинтересован в мире?

Мнение

Расим Мусабеков: Грузия стремится повысить свою субъектность – и это правильно

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Общество

Почему пассажиры самолета, следовавшего рейсом Красноярск-Баку, отказались от полета?

Задержаны подозреваемые в разбое и краже, совершенных Насиминском и Ясамальском районах

Суд принял решение в отношении хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой

В Азербайджане уничтожена партия наркотиков на сумму €272 млн

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной

В Наримановском районе Баку реорганизовано движение транспорта - ВИДЕО

Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Вниманию абонентов Azercell

Последние новости

Еще двоих израильских заложников передали МККК на юге Газы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

Сегодня, 16:45

Почему пассажиры самолета, следовавшего рейсом Красноярск-Баку, отказались от полета?

Сегодня, 16:40

Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

Сегодня, 16:35

Известная азербайджанская спортсменка призналась в наркозависимости – ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Али Асадов прибыл с визитом в Казахстан

Сегодня, 16:25

Манипуляции и реальность: Кто действительно заинтересован в мире?

Сегодня, 16:20

Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Сегодня, 16:10

Расим Мусабеков: Грузия стремится повысить свою субъектность – и это правильно

Сегодня, 16:00

Экс-командир подразделения армянских сепаратистов в Карабахе объявлен в розыск

Сегодня, 15:50

Задержаны подозреваемые в разбое и краже, совершенных Насиминском и Ясамальском районах

Сегодня, 15:40

Суд принял решение в отношении хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой

Сегодня, 15:30

В Азербайджане уничтожена партия наркотиков на сумму €272 млн

Сегодня, 15:20

В Азербайджане убита молодая женщина

Сегодня, 15:10

Ползучий шпионаж Евросоюза: EUMA «захватывает» всю армянскую границу? Взгляд из Баку

Сегодня, 15:00

За день из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотиков

Сегодня, 14:45

Распродажа на аукционе в Армении: власти решили продать почти половину автопарка госорганов

Сегодня, 14:42

Стартует республиканский конкурс, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли – ФОТО

Сегодня, 14:40

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Сегодня, 14:36

В Лянкяране мать и сын скончались в один день

Сегодня, 14:31
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50