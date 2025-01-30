Эти врачи будут получать дополнительные бонусы

В сфере здравоохранения ожидаются значительные изменения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на недавнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Иса Алиев, советник председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, представил амбициозный план по улучшению медицинского обслуживания населения.

Как отметил эксперт, в течение следующих пяти лет предполагается увеличение количества доступных первичных медицинских услуг до 150. Первоначально будет реализован пилотный проект в Барде, где число базовых медицинских услуг будет доведено до 83.

Особое внимание будет уделено вопросам здоровья матери и ребенка. В целях улучшения качества обслуживания вводится новая система мотивации для медицинского персонала. Врачи будут получать дополнительные бонусы за ведение беременности и успешные роды, что позволит значительно повысить уровень медицинской помощи для будущих матерей.