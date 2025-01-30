Ползучий шпионаж Евросоюза: EUMA «захватывает» всю армянскую границу? Взгляд из Баку

Провокационно-шпионская миссия ЕС в Армении, так называемая EUMA не отказывается от намерения раскачать ситуацию в регионе, ощутимо расширив сроки, границы и саму суть своего мандата.

Послы стран Евросоюза 29 января в Брюсселе утвердили продление своей гражданской миссии в Армении еще на 2 года. По сообщению армянских СМИ, европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении до 19 февраля 2027 года, при неизменности состава и численности в 165 международных и 44 армянских сотрудника. Данное решение в ближайшее время должно получить одобрение глав МИД стран-членов ЕС, что на самом деле является формальностью, поскольку послы этих стран, голосуя за проект, выразили точку зрения своих правительств.

Мандат миссии, полученный 20 февраля 2023 года, Евросоюз оставил без изменений: «содействовать сокращению числа инцидентов в приграничных и пострадавших от конфликта районах Армении, снижать уровень опасности для проживающего в этих регионах населения и тем самым способствовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на земле».

Однако, как бы благодушно ни звучали заявленные цели EUMA, их реальный характер носит прямо противоположный характер.

Тому имеются немало доказательств, основанных на неопровержимых фактах, в качестве последних можно привести, например, недавние видеокадры, снятые на все еще условной армяно-азербайджанской границе.

В Азербайджане неоднократно указывали на окончательную потерю евронаблюдателями изначальных ориентиров, на ее трансформацию из гражданской в военизированную, из европейской в натовскую, из краткосрочной в долгосрочную. Более того, недавно стало известно о планах расширить мандат еврошпионов новыми элементами, с которыми она станет не просто разведывательной, а будет стремиться к формату полноценного военного представительства, подразделения которого планируется разместить также на армяно-турецком и армяно-иранском участках границы. То есть, EUMA уже не только растягивает сроки, но и постепенно расширяет географию своей рассредоточенности.

Кстати, о границах. Несмотря на официальные утверждения об охвате EUMA только армяно-азербайджанской границы, ситуация на земле демонстрирует совершенно другое. И здесь, оказывается, не все так просто…

Фархад Мамедов: Решение ЕС создает препятствия для подписания мирного договора

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в этом контексте указывает на достаточно любопытный аспект. В своем телеграм-канале он еще раз напоминает официальный пресс-релиз, в котором указано, что миссия функционирует исключительно на армяно-азербайджанской границе – территории в более 1000 км на востоке и юго-западе Армении.

«Так вот, несколько дней назад пашиняновские паблики опубликовали информацию о членах миссии ЕС, которые спасли жизнь попавшим в аварию гражданам Армении. А спасли людей члены миссии ЕС на дороге Иреван-Гюмри… так ведь это западное направление, граница с Турцией!!!

Что могли делать шпионы из миссии ЕС на дороге Иреван-Гюмри, на границе с Турцией, если они должны быть на армяно-азербайджанской границе?!

А ведь они еще и жалуются, что людей не хватает, чтобы покрыть всю протяженность 1000 км границы?! А сами шастают в Гюмри, да еще границу с Турцией не забывают.

А в Гюмри находится российская военная база… или за армяно-турецкой границей присматривают?!»

Мы попросили Фархада Мамедова поделиться своим мнением подробней:

«Азербайджан неоднократно высказывал свое раздражение и ожидания относительно деятельности этой миссии. Эти ожидания основывались на одном из двух пунктов проекта мирного договора, которые вызывают принципиальные противоречия.

Азербайджанская позиция такова - Баку предлагает в одном из пунктов договора указать, что на границе между Азербайджаном и Арменией не должно быть никаких третьих сил. Тогда как Армения, посредством миссии ЕС, допускает третью сторону на границу.

История появления этой миссии ведет к Пражским договоренностям 2022 года. И тогда отмечалось, что миссия Европейского Союза будет способствовать процессу делимитации и демаркации границ; также посредством нее ЕС собирался технически оказывать поддержку этому процессу, а также создавать атмосферу мира и доверия. На сегодня процесс делимитации и демаркации границы проходит в двустороннем формате, то есть, Европейский Союз ни в какой форме в нем не участвует.

И вот эти два элемента очень важны, чтобы обосновать раздражение и ожидания азербайджанской стороны.

Решение же ЕС о продлении EUMA создает препятствия для подписания мирного договора. Нужно признать, что это, бесспорно, геополитическое решение. И мы увидели, как Европейский Союз принял его, что не способствует подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Это мы для себя отмечаем и заявляем.

Возможно, что в Иреване наличие миссии Европейского Союза рассматривают как часть системы безопасности Армении. И если Пашинян предлагает, например, убрать и не допускать миссию ЕС к делимитированным и демаркированным участкам границы, то значит, Армения, вероятно, располагает такой возможностью - изменения функционала и дислокации EUMA.

Это может стать частью переговорного процесса - то, что Армения сама может решать, какие силы будут присутствовать на ее территории. Но если эти силы сконцентрированы на Азербайджане и вокруг этой антиазербайджанский миссии создается информационный контент, то на такие провокационные действия Азербайджан реагирует соответственно.

Поэтому единственное, что остается при том, что миссию продлили еще на два года, - это переговариваться об изменении дислокации EUMA и ее функционала на территории Армении.

Ильгар Велизаде: EUMA – это ширма для планов Парижа создать плацдарм для своего военно-политического присутствия в Армении

Глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, со своей стороны, привлекает внимание к кардинальному противоречию между заявленными задачами европейской миссии и ее реальными шагами, влекущими за собой обострение напряженности в регионе:

«Азербайджан неоднократно говорил о том, что расквартированная на территории Армении так называемая гражданская миссия европейских наблюдателей, не стабилизирует ситуацию в регионе. Напротив, она будирует напряженность, создавая неопределенность вокруг условной армяно-азербайджанской границы, вокруг ситуации, связанной с региональной безопасностью. Поэтому мы неоднократно говорили о том, что эта миссия должна прекратить свою деятельность на территории Армении, что в ней нет никакой надобности.

Европейский Союз часто говорит о том, что эта миссия создана с целью «укрепления системы безопасности» и для того, чтобы «способствовать переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией». Но на деле она никак не способствует переговорному процессу между двумя странами. Европейский Союз уже длительное время не участвует в этом процессе. Поэтому прятаться за такие абсолютно нелепые отговорки неправильно.

Армянская сторона использует миссию для того, чтобы создать буфер между Азербайджаном и Арменией, фактически прикрываясь этими людьми как щитом. А это говорит о несостоятельности армянской пограничной службы и армянской системы безопасности в целом. То есть, если ты не полагаешься на свои силы и стараешься привлекать внешних игроков на свою территорию, причем на самые чувствительные ее участки - на условную границу, то это вызывает большие вопросы относительно того, насколько вообще эффективна система безопасности армянских границ, которые выстраиваются со стороны Армении. То есть, речь идет, собственно, о компетенции армянской стороны в плане обеспечения безопасности своих границ собственными силами. Это первое.

Другой момент, о чем мы тоже неоднократно говорили, - это EUMA как фактор внешнего присутствия на территории Армении, поскольку в ее состав, наряду с европейцами, входят и канадцы, а это значит, НАТО.

А наблюдательной миссия является в прямом смысле этого слова - по некоторым сведениям, она сегодня обрастает «новыми функциями». В частности, мы знаем, что на баланс EUMA выделяются военно-технические средства, по крайней мере, есть такие планы. И подобное усиление материальной базы миссии говорит о том, что она отнюдь не временная, а скорее всего рассчитана на деятельность на постоянной основе.

С другой стороны, есть признаки того, что миссию могут расквартировать на других участках армянской границы, увеличив ее состав. Это свидетельствует о том, что Армения включается в западную систему безопасности, и этот процесс будет растянут на годы. В качестве триггера используется Азербайджан, что нас абсолютно не устраивает.

Это дело Армении, где и кого размещать на других своих границах, но что касается условной армяно-азербайджанской границы, надо обратить внимание на то, что она еще не делимитирована и не демаркирована. Процесс делимитации и демаркации сейчас идет достаточно сложно, но последовательно. И деятельность миссии европейских наблюдателей совсем не способствует продвижению этого процесса, потому что в данном случае она является лишним звеном в пограничном урегулировании.

Обычно в решении пограничных вопросов принимают участие две стороны. Именно они определяют, как и где должна проходить граница.

В услугах третьей стороны Азербайджан и Армения, как мы понимаем, не нуждаются. В чем же тогда необходимость деятельности этой самой наблюдательной миссии?

Кроме того, надо сказать, что наблюдательная миссия Европейского Союза - достаточно странная структура, потому что не имеет четких функций. Мы видим, что на протяжении последнего времени функционал EUMA постоянно меняется. И нет никакой гарантии в том, что вот это изменение функционала в перспективе не может угрожать интересам Азербайджана в военной сфере и в сфере безопасности.

Особенно если учесть, что за деятельностью этой миссии стоят интересы конкретных игроков, в частности Франции. Значительная часть миссии укомплектована из представителей этой страны. Французская сторона очень активно сотрудничает с членами EUMA.

Так что, есть все основания полагать, что миссия является инструментом в руках конкретно Франции, и занимается откровенно разведывательной деятельностью на условной армяно-азербайджанской границе с целью определить степень перспективного участия Франции в создании на территории Армении плацдарма для своего военно-политического присутствия. То есть, эта миссия является ширмой для планов Парижа.

И азербайджанская сторона, в том числе, так воспринимает деятельность европейской миссии.

Никаких признаков, доказывающих обратное, нет. Аргументы, которые приводятся, просто не выдерживают критики.

Хотелось бы обратить внимание и на то, что доводы относительно того, что это миссия «способствует безопасности», абсолютно беспочвенны, потому что Азербайджан не собирается нападать на Армению, и никакой «буфер» в лице этих самых «миссионеров» в данном случае не требуется.

Однако ситуация представляется таким образом, что якобы Армении угрожает опасность со стороны Азербайджана, и если бы не эта миссия, то Азербайджан якобы давно бы уже «осуществлял какие-то провокации в отношении Армении». По крайней мере, такие выводы напрашиваются из текстов официальных заявлений, обосновывающих присутствие этой миссии на территории Армении.

Президент Азербайджана недавно на совещании, посвященном решению транспортных проблем и повышению транзитного потенциала Азербайджана, говорил о том, что Баку не преследует никаких военно-политических целей на территории Армении, что у Азербайджана нет желания захватить какую-то часть армянской территории. То, что у Азербайджана нет никаких агрессивных намерений в отношении Армении – одно из часто повторяемых заявлений главы государства. И этих заявлений вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы, а не бравировать тем, что, мол, Армении угрожает опасность, и если бы не эта миссия и ее «самоотверженные действия», то эта угроза могла бы быть реализована на практике.

Все это в целом говорит о том, что те двойные и тройные игры, которые ведут сегодня в отношении Азербайджана определенные круги в Европейском Союзе, вызывают возмущение и негодование. Они абсолютно не способствуют миру в регионе и, к тому же, нарушают характер диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Неоднократные призывы Азербайджана изменить эту практику не возымели действия. Поэтому хочется надеяться, что в какой-то обозримой перспективе необходимость сотрудничать с Азербайджаном станет для ЕС основным фактором для того, чтобы пересмотреть свои планы по отношению к этой миссии».

Как видно, продление сроков EUMA в Армении, ее присутствие в регионе в целом, не только не способствует прогрессу в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, но и углубляет существующие противоречия. Очевидно, что Запад пытается превратить эту миссию в инструмент своего влияния на Южном Кавказе, что в контексте нынешних геополитических реалий может рассматриваться как угроза региональной безопасности.

Допустит ли Баку реализации этих угроз? Ответ очевиден.