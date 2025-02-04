Интрига «Евровидения-2025»: Азербайджан готовит для конкурса очередное новшество - ФОТО

Сегодня, 4 февраля в 20:00 будет объявлен представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидении-2025», который пройдет в середине мая в швейцарском городе Базель.

В этом году Азербайджан в 18-й раз примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение», продолжая традицию ярких выступлений и смелых новшеств. За эти годы страна отметилась многими значимыми событиями: дебютом в 2008 году, победой в 2011-м и проведением конкурса в Баку в 2012-м.

«В прошлом году Азербайджан впервые использовал родной язык в припеве конкурсной песни. А в 2025-м нас ждет еще одно новшество! Что именно изменится на этот раз?» - отмечается на официальной Instagram-странице азербайджанского национального отбора на конкурс «Евровидение».

О том, кто и как выбрал представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение-2025», читайте здесь.