Стало известно кто и как выбрал представителя Азербайджана на конкурс «Евровидение - 2025» - ВИДЕО

В Сети представлены официальные кадры с голосования, которое впервые прошло полностью прозрачно и анонимно при участии восьми профессионалов музыкальной индустрии Азербайджана и представителей зарубежной музыкальной сцены.

В состав азербайджанского жюри, выбравшего представителя страны на конкурсе «Евровидение 2025», вошли: известный рэпер Эльшад Хосе, участница «Евровидения-2017» Диана Хаджиева, участница «Евровидения-2009» Айсель Теймурзаде, диджей и продюсер Heydar, композитор и народный артист Азербайджана Фаиг Суджаддинов, музыкант и заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов, ведущий и директор Общественного радио DJ Fateh, а также генеральный директор ITV Балакиши Гасымов.

Отмечается, что из 154 песен было отобрано 12 кандидатов, которые прошли в этап голосования, в результате которого был определен представитель Азербайджана на «Евровидении-2025».

Официальный представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» будет объявлен 4 февраля.



