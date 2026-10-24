189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

Сегодня в столице Азербайджана стартует первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди юношей до 15 лет. По числу представленных стран это крупнейшее футбольное событие планеты, и его первая страница навсегда останется за Баку.

24 октября в Баку начинается соревнование, которого в истории футбола прежде не существовало. Чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 проводится впервые, и решение о его создании Совет ФИФА принял лишь в декабре прошлого года. Подготовка в Азербайджане велась в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева о мерах по проведению в 2026 году первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди мальчиков до 15 лет.

Масштаб этого турнира стоит осознать в цифрах. В Баку приехали около четырех тысяч юных футболистов, тренеров и официальных лиц, представляющих ассоциации-члены ФИФА из 189 стран мира. На десяти полях Говсанского комплекса за шесть игровых дней будет сыграно около тысячи матчей - примерно по сто шестьдесят в сутки, в пиковые часы до двадцати игр одновременно.

Для сравнения: на расширенном до 48 команд чемпионате мира 2026 года играли сборные 48 стран. Турнир в Баку собрал 189 - то есть почти девять десятых всех членов ФИФА. По числу представленных государств это событие олимпийского охвата, уместившееся в одну неделю и один спортивный комплекс.

Премьера, а не очередной розыгрыш

Здесь важно различие, которое легко упустить. Обычно города и страны конкурируют за право провести очередной розыгрыш давно существующего соревнования: финал Лиги чемпионов, чемпионат Европы, этап мирового первенства. Победитель входит в чужой календарь и занимает в нем свое место рядом с десятками предшественников.

В случае с чемпионатом мира U-15 предшественников нет. Турнир начинает отсчет с нуля, и первой строкой в его истории навсегда останется Баку - как Афины остались в истории современных Олимпийских игр, а Монтевидео в истории чемпионатов мира. С 2027 года турнир пройдет среди девушек, а с 2028-го ассоциации смогут заявлять обе команды, и сколько бы розыгрышей ни состоялось потом, отсчет будет вестись от октября 2026 года в Азербайджане.

Логика самого соревнования отличается от привычной не меньше. Турнир построен так, чтобы играли все: команды распределены по шести дивизионам, никто не выбывает после поражения, и каждая сборная проводит не менее девяти матчей. Руководитель глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер объяснил замысел просто: талант есть везде, но далеко не у всех юных игроков есть равные возможности выйти на международный уровень.

Что для этого построено

Главной площадкой турнира стал Говсанский комплекс, где создана вся необходимая инфраструктура: десять полей, расположенных двумя рядами, служебная зона, парковки, подъездные пути. Матч открытия и финальные встречи пройдут в Baku Crystal Hall.

Отдельная задача - разместить и обслужить четыре тысячи человек, живущих единой командной деревней, и обеспечить работу расписания, в котором счет матчам идет на сотни. К обслуживанию турнира привлечены около 250 волонтеров, набор которых АФФА вела совместно с ФИФА начиная с сентября.

Турнир такой плотности требует не столько вместительных трибун, сколько управленческой точности: одновременное проведение двадцати матчей, работа судейских бригад, медицинских служб, транспорта и питания - задача, с которой справляются немногие города мира.

Координацию этой работы обеспечивал Организационный комитет во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Подготовку со стороны футбольного сообщества вел президент АФФА Ровшан Наджаф, чью работу в сентябре отдельно отметил и президент ФИФА Джанни Инфантино, поблагодарив его за поддержку и руководство. Слаженность этой работы и позволила Баку подойти к старту турнира полностью готовым.

Почему Баку

Выбор Азербайджана хозяином первого в истории турнира закономерен, и объясняется он последовательной государственной политикой, которую Президент Ильхам Алиев проводит на протяжении двух десятилетий: созданием современной спортивной инфраструктуры по всей стране, расширением международного сотрудничества и формированием репутации страны, способной провести событие любого масштаба.

Послужной список говорит сам за себя. В июне 2015 года Баку принял первые в истории Европейские игры - 50 национальных олимпийских комитетов, около шести тысяч спортсменов, двадцать видов спорта. В 2016 году в городе впервые прошел этап «Формулы-1», ставший с тех пор постоянным. В 2019-м Бакинский олимпийский стадион принял финал Лиги Европы, в 2021-м - матчи чемпионата Европы.

Масштабные события в Азербайджане давно перестали быть исключительно спортивными. В ноябре 2024 года Баку принимал 29-ю Конференцию ООН по изменению климата - одно из крупнейших международных мероприятий в мире, собравшее десятки тысяч участников и делегации почти всех государств планеты, и именно здесь была согласована новая цель по климатическому финансированию в 300 миллиардов долларов ежегодно.

Обратим внимание и на то, что Европейские игры 2015 года тоже были первыми в своем роде. Азербайджан, таким образом, во второй раз становится той точкой, с которой начинается история нового международного соревнования, - а это доверие иного порядка, чем право провести очередной розыгрыш.

Карта, которая перестала быть прежней

Еще поколение назад перечень городов, принимающих крупнейшие футбольные события, был коротким и почти неизменным, а право проводить турниры мирового уровня оставалось фактической привилегией нескольких европейских и южноамериканских столиц.

Сегодня эта карта выглядит иначе. Чемпионат мира 2026 года принимали США, Канада и Мексика, чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии, а в следующем году Азербайджан и Узбекистан совместно примут чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Футбол перестал быть игрой, центр которой закреплен за несколькими точками на карте.

Турнир, который начинается сегодня на окраине Баку, - наглядное тому подтверждение. 189 флагов на десяти полях Говсана, четыре тысячи подростков из стран всех континентов, тысяча матчей за шесть дней. Для большинства этих ребят нынешняя неделя станет первым международным опытом в жизни - и получат они его в Азербайджане.