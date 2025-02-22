В Ханкенди дороги расчищаются от снега - ФОТО

В Ханкенди принимаются необходимые меры для того, чтобы выпавший снег и морозная погода не осложняли движение на дорогах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к процессу привлечены соответствующие структуры Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов и автомобилей на дорогах. Шоссе посыпаны солью и песком. К работам по уборке снега на тротуарах, улицах и проспектах города привлечено большое количество техники и рабочей силы.

Несмотря на снежную и морозную погоду, проблем с обеспечением Ханкенди питьевой водой, электричеством и газом нет.