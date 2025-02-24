Эмин Агаларов рассказал о важных жизненных уроках от Роберта Де Ниро – ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram о знакомстве с голливудским актером, дважды лауреатом премии «Оскар» Робертом Де Ниро.

«Мне повезло в жизни познакомиться и даже в партнерстве открывать проекты с потрясающими, талантливыми людьми, самыми настоящими Величинами. И что самое интересное, при всей своей мировой известности и власти, эти люди остаются скромными и деликатными. Роберт Де Ниро яркий тому пример. Наше знакомство и общение с ним произвели на меня сильное впечатление, и до сих пор я помню многие ценные вещи, которые почерпнул из общения с ним», - рассказывает Эмин Агаларов.

«У Де Ниро есть знаменитая фраза, которую я как-то имел честь услышать от него лично при очередной его поездке в Москву, где он говорит о том, что большой успех, и он видел очень много успешных людей… Никогда нельзя так сильно высовывать голову, скакать на таком коне, подняв сильно голову вверх, гордясь тем, что у тебя есть успех, потому что успех - это тоже временное явление. И вот он всегда повторял о том, что вот этих многих успешных людей, которых он видел, многие этот успех потеряли. Именно из-за вот этого качества. Поэтому скромность - это ключ к успеху», - продолжает Э.Агаларов.

Народный артист Азербайджана отмечает, что общался с голливудским актером многократно и подчеркивает следующее: «Могу сказать, что он очень-очень достойно, очень скромно и очень внимателен к людям, очень скромно себя ведет. И это всегда восхищает, когда такая величина. Но, общаясь с окружающими, ты не чувствуешь, что это вот тот Роберт Де Ниро, которого мы все время видим в кино. Ты чувствуешь, что это какой-то очень теплый, добрый человек, с которым ты просто сидишь за столом. Это круто».