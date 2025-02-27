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В Азербайджане считают приемлемой позицию руководства Чечни в связи с катастрофой самолета AZAL

Алла Зейдуллаева20:52 - Сегодня
В Азербайджане считают приемлемой позицию руководства Чечни в связи с катастрофой самолета AZAL

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров наградил членов экипажа пассажирского самолета AZAL Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Согласно информации, полученной Trend из источника в правительстве Азербайджана, позиция, выраженная руководством Чечни, считается приемлемой для Азербайджана.

«После произошедшей аварии награждение некоторых лиц чеченским руководством вызвало справедливое возмущение в азербайджанском обществе. Однако проведенное расследование показало, и у азербайджанской стороны также есть точные сведения, что руководство Чечни не имело в этом ни вины, ни участия. Виновными в этом инциденте являются российские военные»,- сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, в Азербайджане считают, что, хотя реакция на данный вопрос последовала с опозданием, она является приемлемой.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно« Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетовсостоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эта информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней частифюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальномстабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании.

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