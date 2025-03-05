Нюрнберг. Гаага. Баку. Судебные процессы по военным преступлениям и «справедливость» главного правозащитника ООН

Международный порядок и глобальная стабильность находятся под угрозой – с таким мрачным предостережением выступил главный правозащитник ООН Фолькер Тюрк 3 марта на 58-й сессии Совета по правам человека.

Обеспокоенность Верховного комиссара ООН по правам человека можно понять, принимая во внимание приведенную им статистику Международного комитета Красного Креста, согласно которой, «в мире сейчас бушует 120 конфликтов, в ходе которых попираются правовые нормы, призванные защищать гражданское население».

Неясно другое: почему, перечисляя угрозы существующему миропорядку - война в Украине, конфликт в Газе, эскалация в Конго - Фолькер Тюрк называет… мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Еще большее недоумение и возмущение вызывает его заявление, касающееся суда над лицами, обвиняемыми в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

«Все произвольно задержанные в Азербайджане, включая этнических армян, должны быть немедленно освобождены, а право на справедливое судебное разбирательство должно соблюдаться в полной мере», - сказал Верховный комиссар ООН, выразив надежду на то, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном «приведут к процессу установления истины, исцеления и примирения».

Предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека вызвали обоснованный протест в Азербайджане.

«Господин Фолькер Тюрк, оценка усилий по установлению мира не должна затмевать полную картину», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем аккаунте в соцсети X.

«Стремление к справедливости требует привлечения к ответственности всех, кто был обвинен или осужден за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие серьезные правонарушения.

Справедливый суд, соответствующий международным правовым стандартам, необходим для установления истины, обеспечения справедливости для жертв и поддержания верховенства закона.

Только через правду и залечивание ран мир и примирение восторжествуют над безнаказанностью», - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

Резко отреагировала на заявления Фолькера Тюрка и Община Западного Азербайджана. «Мы ожидали, что Верховный комиссар осудит тяжкие последствия оккупации Арменией азербайджанских земель, включая разрушение религиозно-культурного наследия и минный терроризм, и пригласит Армению к искреннему сотрудничеству с Азербайджаном для определения судеб около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев».

«Верховный комиссар не осудил также распространившееся недавно расистское выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, отражающее цель создания моноэтнического государства путем депортации азербайджанцев, строительство ресторана на руинах древней мечети в Ереване, а также периодически звучащие из Армении реваншистские заявления.

Мы ожидали, что Верховный комиссар призовет Армению начать диалог с нами, западными азербайджанцами, борющимися за мирное возвращение на наши исконные земли. Однако Верховный комиссар ничего этого не сделал. Напротив, он пошел против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, призвав освободить военных преступников, совершивших Ходжалинский геноцид. Этот призыв Верховного комиссара фактически означает поощрение безнаказанности», - отмечается в заявлении.

Община Западного Азербайджана призвала Верховного комиссара не быть избирательным в своем подходе к международному праву, международному гуманитарному праву, международному праву в области прав человека и не вмешиваться в работу судебной системы суверенного государства.

На самом деле, заявление Фолькера Тюрка вызывает обоснованные сомнения в его истинной приверженности справедливости – основополагающему принципу для позиции, которую он занимает.

Конечно, отрадно, что Верховный комиссар ООН по правам человека выступает за позитивное развитие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, но в какие рамки морали вмещается его требование «немедленного освобождения» тех, кто обвиняется в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности?

Речь идет о гражданах Армении, по уголовным делам в отношении которых в Азербайджане продолжается судебный процесс. Этим лицам вменяется в вину совершение военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Осознает ли главный правозащитник ООН, что именно в результате деяний в том числе сидящих сегодня на скамье подсудимых в Бакинском военном суде, были грубо попраны права миллиона азербайджанцев - жертв этнических чисток?

Отдает ли он себе отчет в том, что военные преступления, в совершении которых обвиняются эти лица, привели к гибели ни в чем неповинных мирных людей, в том числе, детей, женщин, стариков?

Насколько честно лишать права на справедливость людей, столкнувшихся с ужасными последствиями этих преступлений, их родных и близких?..

Но если пойти глубже, то сам факт того, что человек, который требует «немедленного освобождения» лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности, является Верховным комиссаром ООН по правам человека, вызывает, мягко говоря, непонимание.

Это также абсурдно, как если бы какой-либо чиновник подобного ранга, требовал бы, скажем, «немедленного освобождения» государственных и политических деятелей нацистской Германии, представших перед Нюрнбергским судом, или руководителей бывшей Югославии, отвечавших перед Международным трибуналом в Гааге.

С другой стороны, озвучивание подобного призыва демонстрирует истинные подходы самой ООН к вопросам прав человека. Тем самым, Организация, фактически дискредитирует сама себя, в какой-то степени оправдывая учащающиеся сомнения в целесообразности ее существования как таковой.

Действительно, так ли уж нужна ООН в ее нынешней «интерпретации», если эта важнейшая международная организация не в силах обеспечивать исполнение собственных резолюций?

Самый близкий нам пример: за все годы армяно-азербайджанского конфликта ООН не предприняла ни единого шага к тому, чтобы вынудить агрессора выполнить требования четырех резолюций Совета Безопасности о полном, немедленном и безоговорочном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Эти требования, которые оставались на бумаге около 30-ти лет, Азербайджан выполнил собственными силами, полностью восстановив свою территориальную целостность и государственный суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Именно это и есть восстановление международного права и торжество справедливости.

Истинной справедливости, а не той, которой сегодня «требует» Фолькер Тюрк и все, кто разделяет его беспокойство о лицах, которые обязательно ответят перед Судом истории. В Баку.

Ответят так же, как и те, кого в свое время признали виновными за многочисленные военные преступления судьи в Нюрнберге и Гааге.