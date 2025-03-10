Израиль презентовал песню для «Евровидения-2025»: В ней звучат строки из Библии – ВИДЕО

Пережившая атаку ХАМАС на фестиваль Nova певица Юваль Рафаэль представит Израиль на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» с балладой «New Day Will Rise» («Настанет новый день»).

Израильские СМИ сообщают, что автор музыки и текста конкурсной песни Ю.Рафаэль - известная израильская певица и композитор Керен Пелес, а продюсированием и аранжировкой занимался Томар Биран. Композиция включает строки из библейской «Песни песней»: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее», и исполняется на английском, иврите и французском.

Отметим, что 7 октября 2023 года Ю.Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС - во время нападения она вместе с около 50 людьми укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля; певица оказалась в числе 12 выживших.

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