Представителя Армении на «Евровидении-2025» уличили в плагиате – ВИДЕО

«Евровидение-2025» - предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

Армению на «Евровидении-2025» представит Parg (Паргев Варданян) с песней «Survivor» (Выживший) - он стал победителем армянского национального отбора, проходившего в эфире Общественного телевидения Армении.

Написанный Parg’ом в соавторстве с семью другими авторами трек «Survivor» практически сразу после релиза уличили в плагиате – пользователи социальных сетей, комментируя армянскую конкурсную песню, отмечают, что она очень похожа на абсолютный хит группы Imagine Dragons «Believer».

Отметим, что и в прошлом году представителей Армении также уличили в плагиате – трек «Jako» привлек внимание игрового сообщества, представители которого заметили, что он напоминает композицию «Silver for monsters», являющуюся саундтреком экшен-RPG «The Witcher 3».