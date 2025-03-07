Скандал на «Евровидении-2025»: Песня Мальты не прошла цензуру из-за неоднозначного слова - ВИДЕО

Европейский вещательный союз (EBU) запретил исполнение песни «Kant», с которой 23-летняя Мириана Конте победила в мальтийском национальном отборе и должна была представлять Мальту на «Евровидении-2025» в Базеле.

Причина - фонетическое сходство названия с грубым английским словом, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.com.

Отмечается, что слово «kant» в переводе с мальтийского означает «пение» и происходит от латинского «cantus», однако в английском языке оно созвучно с крайне табуированным выражением, носящим оскорбительный характер.

Подчеркивается, что кроме этого в песне есть словосочетание «serving kant», что тоже неоднозначно, поскольку напоминает схожее по звучанию выражение, что в ЛГБТ-сообществе означает человека, который выглядит уверенно, эффектно и харизматично, демонстрируя абсолютную уверенность в себе, красоту и силу.

Организаторы конкурса сочли это недопустимым и потребовали изменить название и текст песни - национальный вещатель Мальты будет иметь возможность заменить неоднозначное слово или представить для конкурса новую песню до 10 марта.

«Я шокирована и расстроена, особенно учитывая, что у нас меньше недели на внесение изменений. Но обещаю одно: шоу продолжится – дива не сдастся», - написала в социальной сети Instagram представительница Мальты на «Евровидении-2025».

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