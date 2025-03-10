Алла Пугачева: И в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо - ФОТО - ВИДЕО

В 2022 году народная артистка СССР, примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

Все это время А.Пугачева не общается с представителями СМИ и сравнительно редко делает какие-либо заявления на своей официальной странице в социальной сети Instagram, на которую подписано более 3,7 млн фолловеров.

На днях журналисты канала НТВ засняли народную артистку СССР, прогуливающуюся с сыном Гарри по улицам города Лимассол - на видео А.Пугачева призналась, что ей очень там нравится, пыталась закрыть камеру и отказалась отвечать на вопрос, почему она уехала из России, назвав журналистку НТВ нахалкой, а себя патриоткой.

Кадры, снятые на Кипре, произвели большой резонанс как в СМИ, так и в социальных сетях, после чего А.Пугачева прокомментировала скандал с журналисткой НТВ на своей Instagram-странице, где отметила следующее: «Благодарю за милую фотосессию в порту Лимассола.Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо».