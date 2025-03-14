Зеленский: Путин готовится отклонить предложение о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его российский коллега Владимир Путин готовится отклонить предложение о прекращении огня на линии фронта.

«Прямо сейчас мы все услышали от России крайне предсказуемые и манипулятивные слова Путина в ответ на идею прекращения огня на линии фронта — в этот момент он, по сути, готовится отклонить ее», - отметил Зеленский в своем Телеграм-канале.

По его словам, «Путин боится прямо сказать президенту Трампу, что он хочет продолжать эту войну и продолжать убивать украинцев».

«Вот почему в Москве они окружают идею прекращения огня такими предварительными условиями, что она либо проваливается, либо затягивается как можно дольше. Путин делает это часто — он не говорит «нет» прямо, но затягивает и делает разумные решения невозможными. Мы рассматриваем это как очередной раунд российской манипуляции», - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что было предложение США о безусловном прекращении огня — в воздухе, на море и на линии фронта, и Киев принял это предложение.

«Мы услышали от американской стороны, что есть готовность организовать мониторинг и верификацию. И это абсолютно осуществимо — с американскими и европейскими возможностями. И во время прекращения огня подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, прочном мире и выложить на стол план по прекращению войны. Украина готова работать как можно быстрее и конструктивнее. Мы обсудили это с представителями США, и наши европейские партнеры, а также все наши союзники по всему миру знают об этом», - отметил Зеленский.

Он констатировал, что, в отличие от Москвы, украинская сторона не ставит условий, которые усложняют процесс. По словам Зеленского, единственный, кто тянет время, — это Россия, которой «нужна эта война».

«Сейчас самое время усилить давление на него (Путина – ред.). Необходимо применить санкции — те, которые сработают. Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами и со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию прекратить эту войну», - заключил Зеленский.