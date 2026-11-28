Украина представила международным партнёрам предложения о прекращении огня в Чёрном море и ожидает ответа России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на V Международной конференции «Grain from Ukraine» («Зерно из Украины»).

По его словам, Киев готов к прекращению огня и благодарен Индии, Турции и Египту за посреднические усилия, направленные на снижение напряжённости в Чёрном море.

Сибига отметил, что Россия в ответ на предложения Украины каждый раз выдвигает дополнительные условия. В частности, Москва предлагает включить в соглашение вопрос экспорта российской нефти.

Министр заявил, что Украина готова обсуждать экспорт нефти в рамках более широкого энергетического перемирия. Однако режим прекращения огня в Чёрном море, по позиции Киева, должен распространяться исключительно на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Он также подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию для восстановления свободы судоходства в Чёрном море.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия не намерена заключать временное соглашение с Украиной по Чёрному морю без достижения долгосрочного мирного соглашения.