Платформы для диалога и международное право

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В кулуарах XII Глобального Бакинского форума экс-президент Совета Европейского союза Шарль Мишель заявил следующее: «Современный мир, сталкиваясь с глобальными вызовами, нуждается в платформе для открытого диалога и совместного принятия решений… Крайне важно, чтобы у нас была возможность выслушать, обсудить проблемы и найти наилучшие пути принятия решений. Это также дает возможность определить приоритеты, лучше узнать друг друга — нашу историю, культурные реалии и традиции. Я искренне убежден, что международные отношения требуют мудрости, большей политической воли и внимания общественности. И в этом состоит вызов». Почему сегодня политик, имевший на протяжении многих лет возможность влиять на построение соответствующих платформ, площадок, форматов и т.д., в буквальном смысле слова кричит об этой необходимости? Разве в Европе не могли обсудить имеющиеся в повестке и надвигающиеся вызовы и проблемы? Разве существующие там площадки не подходят для этого?

На наш взгляд, главная проблема заключается в противостоянии стремящихся к глобализму демократий с интересами большинства стран мира. Формирование после Второй мировой войны миропорядка, основанного на принципах, закрепленных в Уставе ООН, и Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, впервые в истории человечества позволило вывести войну за скобки легитимных международных отношений. Международным правом война была признана противоправным средством ведения политики, разрешения споров, выяснения либо урегулирования международных отношений. Все семь принципов международных отношений и международного права, зафиксированные в Уставе ООН и дополненные тремя принципами Хельсинкского акта, направлены на исключение войны из международных отношений, ее предотвращение, на мирное разрешение конфликтов и споров.

Сопровождавший развитие мирового сообщества во второй половине ХХ века двухполярный мир, несмотря на противостояние диаметрально противоположных политических систем, в целом обеспечивал мирное сосуществование и был направлен на урегулирование возникающих конфликтов. Политика, действия, риторика участников международных отношений основывались на нормах международного права, принципы и нормы которого вырабатывались международным сообществом на протяжении многих лет. Под являющимися источником межправа международными соглашениями стоят подписи глав государств и правительств. Принятый в 1945 году Устав ООН, Декларация о принципах международного права 1970 года, Хельсинкский заключительный акт от 1975 года и другие документы есть основа международного права, то есть, то, на базе чего государства должны выстраивать друг с другом отношения.

Развал СССР и всей системы социализма привел к переформатированию мира в однополярный. Говоря иными словами, авторитаризм пришел в управление миром. По очень мягкому выражению того же Шарля Мишеля, «действующие принципы и международные правила оказываются под давлением, что делает особенно важным поиск конструктивных решений».

Однополярный мир привел к порядку, где соблюдение международного права стало как бы необязательным, оно основывается на двойных стандартах, лидеры мирового сообщества вспоминают о нем только как о средстве реализации своих геополитических интересов и благополучно забывают, когда оно идет вразрез с их целями. И тут в оборот вводится новый термин - «международные правила».

В реальности принципы и нормы международного права – это те же правила, но выработанные, принятые в установленном порядке и признанные мировым сообществом. Но те правила, о которых говорил Шарль Мишель и другие лидеры глобальных акторов, совсем иные, не отраженные в международных конвенциях, договорах, не принятые во время международных конференций или путем переговоров, а установленные кем-то сверху. Причем они не имеют своей формальной определенности, поскольку не писаны и применяются по усмотрению того, кто их озвучивает или, наоборот, не озвучивает.

Введение в оборот и применение термина «мир, основанный на правилах международного порядка», вводят человечество в заблуждение и влекут за собой огромную опасность, катастрофические последствия и жертвы. Вмешательство во внутренние дела государств, навешивание на неугодные государства или их лидеров «ярлыков», неприкрытое деление на «своих» и «чужих» - все это происходит под прикрытием нарративов о том, что «международное право уже устарело», «международное право не действует» и т.д. Это - методы глобально-авторитарного управления миропорядком. Наглядный и весьма показательный пример - последние грузинские события. Сопоставив события с принципами и нормами международного права, зафиксированными в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года, Хельсинкском заключительном акте 1975 года, можно проследить, как и какие из них нарушались.

Азербайджан почти 30 лет боролся за свою территориальную целостность, за освобождение оккупированных территорий и ни на миг не отошел от норм и принципов международного права. «Мы боролись за свое достоинство на основе международного права. Резолюции Совета Безопасности ООН оставались на бумаге в течение 27 лет. Если бы мы не освободили наши земли силой, то ситуация оставалась бы такой же в течение последующих 27 лет», - заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума. И это сделано было в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Здесь стоит также отметить, что в войнах в Грузии в 2008 году и ныне в Украине виновны те, кто подменяет нормы международного права некими «правилами», а затем методично убеждает мировое сообщество, что «нормы международного права уже не действуют».

Возвращаясь к упомянутым выше словам Шарля Мишеля, подчеркнем, что противодействие нарушениям межправа заключается в смене риторики, необходимости политикам разговаривать друг с другом в соответствии с нормами международного права, а не на основе международных правил. Именно для этого и нужны площадки и платформы. И тогда мы сможем воочию наблюдать, как меняется атмосфера в мире, и выбраться из пропасти, в которую затягивают человечество те, кто пытается разрушить мир и перекроить миропорядок.