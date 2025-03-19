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Участник «Səs Azərbaycan» борется с онкологическим заболеванием – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:01 - Сегодня
Участник «Səs Azərbaycan» борется с онкологическим заболеванием – ВИДЕО

На канале ITV продолжается этап слепых прослушиваний вокального шоу «Səs Azərbaycan», являющегося азербайджанской лицензионной версией всемирно известного проекта The Voice.

Одним из участников этапа слепых прослушиваний стал исполнитель Гашам Джафаров, на голос которого обернулись народные артистки Зульфия Ханбабаева и Ройа Айхан, в команде которой Г.Джафаров продолжит участие в проекте.

В новостном сюжете программы «Sabahın xeyir Azərbaycan» был показан сюжет о Г.Джафарове, который в данный момент борется с онкологическим заболеванием – онкология была диагностирована у исполнителя в 2019 году, в последний месяц состояние его здоровья ухудшилось, и он был госпитализирован.

Гашам Джафаров рассказывает, что у него отнялись ноги и он испытывает боли, но при этом заявляет, что верит в то, что выздоровеет и будет бороться до последнего – в сюжете подчеркивается, что исполнителю дважды удалось победить болезнь (видимо, имеется в виду период ремиссии – прим.ред.).

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