Выступление Тимура Ганифаева на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира – ВИДЕО

Выступление участника выходящего в эфир на канале ITV вокального шоу Səs Azərbaycan Тимура Ганифаева вошло в подборку лучших слепых прослушиваний со всего мира.

Молодой артист исполнил песню La-la-la из репертуара Naughty Boy, покорив наставников своим голосом - попадание в престижную мировую подборку, опубликованную на официальном YouTube канале шоу Best of The Voice подтверждает высокий уровень исполнителя и его потенциал на международной сцене.

Стоит отметить, что Тимур Ганифаев – сын солиста легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгара Хаяла. Свое участие в Səs Azərbaycan артист продолжит в команде народной артистки Ройи Айхан.

