Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО

В рамках текущего этапа слепых прослушиваний шоу «Səs Azərbaycan» зрители стали свидетелями яркого выступления Джамили Гашимовой - бэк-вокалистки легендарной азербайджанской группы RAST.

Певица исполнила абсолютный хит Уитни Хьюстон «I Have Nothing» и смогла покорить наставников, на ее голос развернулись все – Джамиля Гашимова продолжит участие в проекте в команде Ройи Айхан, что может стать определенно новым этапом в ее музыкальной карьере, в которой она далеко не новичок.

Отметим, что Дж.Гашимова известна под сценическим именем Jiva – более подробно о ней читайте по ссылке.

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