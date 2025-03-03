 Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:45 - 03 / 03 / 2025
Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО

В рамках текущего этапа слепых прослушиваний шоу «Səs Azərbaycan» зрители стали свидетелями яркого выступления Джамили Гашимовой - бэк-вокалистки легендарной азербайджанской группы RAST.

Певица исполнила абсолютный хит Уитни Хьюстон «I Have Nothing» и смогла покорить наставников, на ее голос развернулись все – Джамиля Гашимова продолжит участие в проекте в команде Ройи Айхан, что может стать определенно новым этапом в ее музыкальной карьере, в которой она далеко не новичок.

Отметим, что Дж.Гашимова известна под сценическим именем Jiva – более подробно о ней читайте по ссылке.

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