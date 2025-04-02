Умер голливудский актер Вэл Килмер

2 апреля в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни скончался Вэл Килмер - известный американский актер, сыгравший культовые роли в «Бэтмен навсегда», «Дверях» и «Тумстоуне».

Причиной смерти стала пневмония, о чем сообщила его дочь Мерседес изданию The New York Times – отметим, что В.Килмер на протяжении многих лет боролся с раком горла, из-за которого потерял способность говорить.

Вэл Килмер прославился в 1980-х и 1990-х, снимаясь в таких фильмах, как «Лучший стрелок», «Реальные гении», «Уиллоу», «Схватка» и «Святой». В 2022 году он ненадолго вернулся на экраны в фильме «Топ Ган: Мэверик», где его персонаж был показан с помощью современных технологий, так как сам актер уже не мог говорить.

Одной из самых запоминающихся его ролей стало перевоплощение в Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Двери» (1991). Килмер погрузился в образ настолько, что даже выучил все песни Моррисона и носил одежду, похожую на ту, что носил легендарный рок-музыкант. В 1995 году он заменил Майкла Китона в роли Брюса Уэйна в «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, однако его исполнение получило смешанные отзывы.

После этого карьера В.Килмера пошла на спад, в основном из-за его непростого характера на съемочной площадке. Он работал над множеством независимых фильмов, снимался в анимационных проектах, а в 2020 году выпустил мемуары. В последние годы актер жил на ранчо в Нью-Мексико, где занимался живописью и поддерживал молодежные театральные проекты.