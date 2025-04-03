Ватикан наградил посла Азербайджана - ФОТО

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров удостоен Большого креста папского рыцарского ордена (Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano) в Ватикане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшейся по этому случаю церемонии награду Ильгару Мухтарову вручил заместитель государственного секретаря Святого Престола Эдгар Пенна Парра.

Отметим, что учрежденная в 1847 году Папой Пием IX награда вручается лицам, не являющимся представителями духовенства, за заслуги в развитии отношений с Католической церковью.