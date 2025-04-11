Электронный браслет и поддельные данные: подробности ДТП с водителем «Bolt» в Баку

Вчера в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки “BYD”, двигавшийся на высокой скорости по улице Алескера Гаибова, протаранил бетонное ограждение, отделяющее крайнюю полосу проспекта Гейдара Алиева, и выехал на основную проезжую часть.

Как передает 1news.az, Qafqazinfo удалось получить некоторую информацию о водителе автомобиля, ставшем причиной аварии. Им оказался человек, находящийся под электронным наблюдением. На его ноге был обнаружен электронный браслет, а свобода передвижения была ограничена на основании статьи 178 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (мошенничество).

Кроме того, выяснилось, что данный автомобиль зарегистрирован на имя другого лица, а управлял им человек, чья свобода ограничена законом.

Примечательно, что, как отмечает Qafqazinfo, подобные случаи с несовпадением водителей и автомобилей, указанных в приложении при заказе такси, нередко встречаются в сервисе “Bolt”, вызывая недовольство среди пассажиров.

В связи с произошедшим инцидентом компания “Bolt” предоставила комментарий. Представители сервиса сообщили, что разрешение на эксплуатацию данного транспортного средства было аннулировано еще 8 апреля.

«Водитель был заранее проинформирован об этом, однако процесс блокировки в системе занимает некоторое время по техническим причинам», – заявили в компании.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшей аварии.

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