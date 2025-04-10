Раскрыты детали ДТП с «взлетевшим» такси - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Раскрыты детали дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, водитель автомобиля марки "BYD" потерял управление и совершил аварию на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова.

Фаига Мамедова

16:40

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека – мужчина и женщина.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, женщине 1976 года рождения был диагностирован ушиб грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи и стабилизации состояния пациентка была выписана домой для прохождения амбулаторного лечения. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина 1974 года рождения получил резаную рану левого колена. В настоящее время он продолжает получать медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что в Низаминском районе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее дорожный затор на оживленном проспекте.

Фаига Мамедова

15:48

Как ранее сообщал 1news.az в Низаминском районе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее дорожный затор на оживленном проспекте.

В социальных сетях распространились кадры произошедшего ДТП, ознакомится с которыми можно ниже – на кадрах видно, как один автомобиль (такси Bolt), буквально вылетая с моста, задевает проезжающий автомобиль.

15:23

В Низаминском районе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Из-за аварии возникла транспортная пробка как в направлении центра города, так и в сторону станции метро «Кероглу», сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, принимаются меры для скорейшей ликвидации затора.