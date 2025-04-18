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Почему известные пластические хирурги оказались за бортом официального списка?

Фаига Мамедова15:04 - Сегодня
Почему известные пластические хирурги оказались за бортом официального списка?

В соответствии с решениями Комиссии, подлинность документов, разрешающих врачам-специалистам, чьи имена не были включены в список, заниматься медицинской деятельностью по специальности «пластическая хирургия» на территории Азербайджанской Республики, не была подтверждена, а некоторые из них вообще не предоставили Комиссии необходимые документы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили Trend в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос.

Было заявлено, что врачи-специалисты, чьи имена не были включены в список, могут заниматься практической медицинской деятельностью только по тем специальностям, которые соответствуют их диплому о высшем медицинском образовании: «Эти специалисты не могут заниматься практической медицинской деятельностью в области пластической хирургии без прохождения обучения в резидентуре в порядке, предусмотренном законодательством».

Указанные врачи-специалисты в случае несогласия с решениями Комиссии могут воспользоваться своим правом на обращение в суд.

Следует отметить, что с целью комплексной проверки правовых оснований документов, разрешающих заниматься практической медицинской деятельностью по специальности «пластическая хирургия» на территории Азербайджанской Республики, была создана Специальная ревизионная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Медицинские специалисты, занимающиеся практической медицинской деятельностью по специальности "пластическая хирургия" в Азербайджанской Республике, были приглашены на заседания Комиссии, заседания проводились с предварительным уведомлением, велась аудио- и видеозапись, составлялись протоколы заседаний, представленные документы были тщательно изучены, их подлинность проверена, и были приняты соответствующие решения.

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