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В WhatsApp появилась новая функция - ФОТО

First News Media20:25 - 19 / 04 / 2025
В WhatsApp появилась новая функция - ФОТО

В WhatsApp заработала функция перевода сообщений, которая доступна пользователям бета-версии мессенджера на Android.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Тестировщики WhatsApp на Android, установившие приложение версии 2.25.12.25, получили возможность загружать языковые пакеты для перевода сообщений. Среди поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. Кроме того, пользователям доступен специальный языковой пакет для автоматического определения языка, что особенно полезно в групповых чатах, в которых могут встречаться сразу несколько языков.

Отмечается, что перевод происходит автоматически, однако при желании пользователи могут настроить ручной перевод отдельных сообщений. Также подчеркивается, что все операции выполняются локально на устройстве — данные не передаются на сторонние серверы или компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Функция перевода доступна в личных чатах, групповых и каналах. При этом функция отключена по умолчанию. В ближайшем будущем ожидается расширение списка поддерживаемых языков и введение дополнительных языковых пакетов.

Нововведение уже доступно для части бета-тестеров, загрузивших бета-версию WhatsApp. Когда функция заработает в стабильных сборках мессенджера, не уточняется.

Источник: Gazeta.ru

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