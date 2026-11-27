Посол Грузии в Анкаре Арчил Каландиа был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с инцидентом, произошедшим во время матча Лиги Европы между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в Батуми.

Как сообщает TRT Haber, турецкая сторона выразила послу протест в связи с произошедшим и представила ему соответствующие материалы.

Анкара потребовала провести всестороннее расследование инцидента, а также принять необходимые правовые меры в отношении лиц, ответственных за непропорциональное применение силы и действия против граждан Турции.

18:54

Посол Грузии в Анкаре Арчил Каландиа вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с инцидентом во время матча Лиги Европы между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в Батуми.

Как сообщает TRT Haber, причиной вызова стали столкновения между болельщиками турецкого клуба и полицией. В результате инцидента пострадали трое полицейских, 16 человек были задержаны. Позднее всех задержанных освободили.

Напомним, встреча была прервана примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах. После возобновления игры «Бешикташ» одержал победу со счётом 2:1.