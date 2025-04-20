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ГЭЦ провел выпускные экзамены на базе общего среднего образования

First News Media14:45 - Сегодня
ГЭЦ провел выпускные экзамены на базе общего среднего образования

Сегодня Государственным экзаменационным центром был проведен выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования в следующих городах и районах: в Баку (Сабунчинский (часть I), Хазарский (часть I), Ясамальский и Бинагадинский районы), Сумгайыте (часть I), Апшероне (часть I), Гяндже (часть II), Мингячевире, Дашкесане, Шемкире (часть I), Гедабее, Габале, Огузе, Лянкяране (часть II), Джалилабаде (часть I), Масаллы (часть I), Гёйчайе, Учаре, Шамахе, Гобустане, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе (часть I), Кубе (часть I), Физули, Бейлагане, Зангилане и Джебраиле.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, всего в указанных городах и районах было задействовано 216 экзаменационных зданий и 3963 аудитории. Для организации экзаменов было привлечено 644 руководителя экзаменов и главных наблюдателя, 4946 наблюдателей, 722 сотрудника пропускного режима (охранники), а также 216 представителей зданий.

Ожидалось участие 53 649 учащихся.

В экзамене также приняли участие 46 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для них были выделены специальные аудитории, а учащимся с нарушением зрительных функций на 81-100% были предоставлены индивидуальные наблюдатели. Также были созданы необходимые условия для передвижения учащихся с ограниченными возможностями. Кроме того, для наблюдателей, сопровождающих участников с особыми потребностями, были проведены специальные тренинги.

Некоторые учащиеся не смогли представить требуемые документы: забыли удостоверение личности дома, принесли его копию или не имели фотографии в удостоверении, а также не предоставили справку со своей фотографией, выданную школой.

ГЭЦ вновь напоминает учащимся, которые будут сдавать экзамены в следующих турах, быть внимательными с документами. На экзамен необходимо принести оригинал документа, удостоверяющего личность (если в удостоверении нет фотографии — справку с фото, выданную учебным заведением и заверенную печатью), а также экзаменационный пропуск.

По предварительной информации, один ученик был удалён с экзамена за наличие мобильного телефона, другой — за наличие "умных" часов. По обоим случаям проводится расследование.

С 21 апреля в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Так как проверка письменных заданий открытого типа требует времени, объявление результатов ожидается в течение ближайших пяти недель.

После завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой экзаменационные тетради.

Правильные ответы на использованные задания (как закрытого, так и кодируемого открытого типа) будут размещены завтра на сайте Государственного экзаменационного центра.

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