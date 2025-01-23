Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Во время прямой трансляции, проведенной Боуэном Яном и Рэйчел Сеннот, был объявлен список номинантов на главную кинопремию года - «Оскар-2025».

Лауреаты 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук будут объявлены 2 марта – ниже представлен список претендентов на кинопремию в основных номинациях.

Лучший фильм

«Бруталист»

«Анора»

«Дюна: Часть 2»

«Эмилия Перес»

«Я все еще здесь»

«Конклав»

«Мальчишки из "Никеля"»

«Никому не известный»

«Субстанция»

«Злая»

Лучший режиссер

Жак Одиар, «Эмилия Перес»

Шон Бейкер, «Анора»

Эдвард Бергер, «Конклав»

Корали Фаржа, «Субстанция»

Брэйди Корбет, «Бруталист»

Паял Кападиа, «Все, что нам кажется светом»

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Злая»

Майки Мэдисон, «Анора»

Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

Деми Мур, «Субстанция»

Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»

Лучший актер

Эдриан Броуди, «Бруталист»

Колман Доминго, «Синг-Синг»

Дэниэл Крэйг, «Квир»

Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»

Рэйф Файнс, «Конклав»

Лучший актер второго плана

Юра Борисов, «Анора»

Киран Калкин, «Настоящая боль»

Эдвард Нортон, «Полный неизвестный»

Гай Пирс, «Бруталист»

Джереми Стронг, «Ученик»

Лучшая актриса второго плана

Зои Солдана, «Эмилия Перес»

Ариана Гранде, «Злая»

Фелисити Джонс, «Бруталист»

Моника Барбаро, «Совершенный незнакомец»

Изабелла Росселини, «Конклав»

Лучший оригинальный сценарий

Шон Бейкер, «Анора»

Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»

Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»

Корали Фаржа, «Субстанция»

Мориц Биндер, Тим Фельбаум, «5 сентября»

Более подробно о всех номинациях на «Оскар 2025» вы сможете узнать, просмотрев нижеприведенное видео.