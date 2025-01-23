 Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Во время прямой трансляции, проведенной Боуэном Яном и Рэйчел Сеннот, был объявлен список номинантов на главную кинопремию года - «Оскар-2025».

Лауреаты 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук будут объявлены 2 марта – ниже представлен список претендентов на кинопремию в основных номинациях.

Лучший фильм

«Бруталист»

«Анора»

«Дюна: Часть 2»

«Эмилия Перес»

«Я все еще здесь»

«Конклав»

«Мальчишки из "Никеля"»

«Никому не известный»

«Субстанция»

«Злая»

Лучший режиссер

Жак Одиар, «Эмилия Перес»

Шон Бейкер, «Анора»

Эдвард Бергер, «Конклав»

Корали Фаржа, «Субстанция»

Брэйди Корбет, «Бруталист»

Паял Кападиа, «Все, что нам кажется светом»

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Злая»

Майки Мэдисон, «Анора»

Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

Деми Мур, «Субстанция»

Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»

Лучший актер

Эдриан Броуди, «Бруталист»

Колман Доминго, «Синг-Синг»

Дэниэл Крэйг, «Квир»

Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»

Рэйф Файнс, «Конклав»

Лучший актер второго плана

Юра Борисов, «Анора»

Киран Калкин, «Настоящая боль»

Эдвард Нортон, «Полный неизвестный»

Гай Пирс, «Бруталист»

Джереми Стронг, «Ученик»

Лучшая актриса второго плана

Зои Солдана, «Эмилия Перес»

Ариана Гранде, «Злая»

Фелисити Джонс, «Бруталист»

Моника Барбаро, «Совершенный незнакомец»

Изабелла Росселини, «Конклав»

Лучший оригинальный сценарий

Шон Бейкер, «Анора»

Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»

Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»

Корали Фаржа, «Субстанция»

Мориц Биндер, Тим Фельбаум, «5 сентября»

Более подробно о всех номинациях на «Оскар 2025» вы сможете узнать, просмотрев нижеприведенное видео.

Поделиться:
202

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +11°C

Политика

Баку и Анкара нацелены на развитие сотрудничества на ближневосточном и ...

Общество

Этой ночью время работы метро будет продлено на 1 час

Общество

В Азербайджане увеличат штрафы за уклонение от воинского учета

Lifestyle

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Молдова отказалась от участия в «Евровидении-2025»: Причины и последствия - ВИДЕО

Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феномен «корейской волны»: k-pop культура в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Азербайджанский участник «Новой волны 2024» Анар Агаев продолжит обучение в Кембридже – ФОТО

Стало известно о судьбе церемонии вручения премии «Оскар» на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Jony о будущей жене: «Семь детей сделают меня счастливым» - ФОТО - ВИДЕО

Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой топ сервиса Shazam - ВИДЕО

Последние новости

В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

Сегодня, 18:30

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

Сегодня, 18:00

Почему бесплатный Wi-Fi так и не заработал в автобусах? – Официальный ответ

Сегодня, 17:53

В Баку приостановлены незаконные демонтажные работы на объекте культурного наследия – ФОТО

Сегодня, 17:52

Вынесен приговор тиктокерше Зейнаб Ан-Наими

Сегодня, 17:50

В шахте на востоке Турции прогремел взрыв, под завалами остаются люди

Сегодня, 17:47

​​​​​​​В Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки человекоподобных роботов

Сегодня, 17:40

БИГ: Франция нанесла серьезный урон уникальной экосистеме своих заморских территорий

Сегодня, 17:38

Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Сегодня, 17:37

В ходе полицейской операции в Насиминийском районе обнаружено 16 кг наркотиков – ВИДЕО

Сегодня, 17:34

Община Западного Азербайджана осудила проявление расизма со стороны СВР Армении

Сегодня, 17:32

Пашинян: Мы должны суметь установить дипломатические отношения с Турцией

Сегодня, 17:29

​​​​​​​Экс-игрок «Карабаха» вошел в список самых результативных нападающих мира

Сегодня, 17:10

В CNN намерены уволить еще сотни сотрудников

Сегодня, 17:09

Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Сегодня, 17:05

Баку и Анкара нацелены на развитие сотрудничества на ближневосточном и африканском направлениях - ФОТО

Сегодня, 17:00

Скромнее, господа: Во Франции решили сэкономить на бывших премьерах и президентах

Сегодня, 16:55

Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Сегодня, 16:50

Абдулла Оджалан выступил с новым посланием: «Теперь я хочу служить миру…»

Сегодня, 16:45
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум вСегодня, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50