Китай поддерживает «Бакинский процесс»

Азербайджан готов наращивать связи и взаимодействие с Китаем по глобальной безопасности, прилагать совместные усилия к миру и безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в совместном заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров 23 апреля.

Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и глобальную Инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность присоединиться к «Группе друзей Инициативы по глобальному развитию», чтобы объединить усилия для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года», - отмечается в заявлении.

Азербайджан готов наращивать связи и взаимодействие с китайской стороной по глобальной безопасности, прилагать совместные усилия к миру и безопасности.

«Азербайджанская сторона высоко оценивает резолюцию о провозглашении «Международного дня диалога между цивилизациями», выдвинутую Китаем в ООН и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество», - отмечается в документе.

Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием «Бакинский Процесс» и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

Стороны также готовы содействовать совершенствованию системы глобального управления, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, сохраняя приверженность многосторонности.