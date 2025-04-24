«Если она не врач, почему проводит операции?»: Шокирующие подробности из первых уст - ФОТО

В социальных сетях активно обсуждается информация о том, что Гюльсум Алиева, известная в социальных сетях как Gül Əliyeva, работающая в клинике VMR Estetik, предположительно, причинила вред здоровью нескольких пациентов.

Одна из пострадавших, Зарина Минаковская, обратилась в суд и активно освещает свою историю.

Фото Гюльсум Алиевой

Фото Зарины Минаковской

По словам З.Минаковской, в клинике VMR Estetik ей дважды проводился липофилинг ног (с обезболивающим и под наркозом). Она также сообщила, что годами ранее ей вводился в ноги гель, что, по ее мнению, привело к негативным последствиям. Она пишет, что до сих пор продолжает лечить свои раны, которые порой вроде бы заживают, но потом снова может пойти гной.

Фотографии предоставлены пострадавшей. Также в распоряжении редакции имеется видео, которое мы не публикуем по этическим соображениям.

В своих публикациях З.Минаковская также сообщала об угрозах и требовании удалить ее посты. По ее словам, по обращению Г.Алиевой ее вызывали в полицию из-за недовольства последней публикациями в социальных сетях, которые Г.Алиева намерена использовать против нее.

В своем последнем посте З.Минаковская опровергла заявления о возмещении убытков, уточнив, что ее потери составили 6000 (и более) без учета морального вреда. Пострадавшая также указала на антисанитарные условия во время процедуры (использование телефона в перчатках), шокирующее присутствие собаки, принадлежащей Г.Алиевой, в клинике и поручение неквалифицированному работнику обрабатывать ее рану. З.Минаковская выразила мнение, что Г.Алиева пренебрегает здоровьем пациентов и цинично реагирует на жалобы относительно неэффективности бесплатных процедур.

В беседе с редакцией 1news.az З.Минаковская рассказала подлинную историю того, как попала в клинику и стала жертвой неудачной операции.

«Я обратилась в эту клинику, увидев рекламу в интернете и поверив большому количеству подписчиков. Не предполагая, что процедуру будет проводить не врач, я решилась на операцию. После же я прошла через адские мучения, и даже во время повторных посещений, когда мне было ужасно больно и я кричала, Г.Алиева затыкала мне рот, говоря: «Не кричи, ты этим напугаешь других пациентов», - рассказала Зарина ханум.

Она подробно рассказала о вызове в полицию по заявлению Г.Алиевой с обвинением в клевете и требованием удалить публикации: «Как сообщил мне мой адвокат, Г.Алиева сохраняет мои публикации, чтобы потом использовать их против меня в суде. На каком основании и зачем она сохраняет публикации, да еще и требует, чтобы я их удалила, этого я не понимаю? Это моя личная страница, я не вру и продолжу об этом говорить и писать. И на такого рода требования у нее нет законных оснований».

З.Минаковская подчеркнула свой статус пострадавшей и заявила о намерении добиваться справедливости, несмотря на бездействие прокуратуры, отметив, что она не единственная пострадавшая. Она выразила возмущение деятельностью Г.Алиевой, особенно в свете отсутствия у нее лицензии на проведение хирургических вмешательств: «Если она не врач, то почему проводит операции? Процедура, которую я прошла, являлась именно хирургическим вмешательством и не относится к косметологическим услугам».

Касаясь квалификации Г.Алиевой, пострадавшая процитировала ее сообщение знакомой, которая ранее осветила ситуацию З.Минаковской: «Я не врач, я косметолог». Пострадавшая также рассказала об оскорблениях, последовавших в адрес этой знакомой и в ее собственный, которые касались ее работы барменом, а также об угрозах опозорить ее на рабочем месте.

Передавая содержание разговора Г.Алиевой со своей знакомой, пострадавшая пояснила: «Ее диалог с моей знакомой начался с комментария обо мне, на что последовала нецензурная брань. Гюльсум ханум называла меня барной работницей, ведущей непорядочный образ жизни, и утверждала, что я и мои коллеги постоянно находимся в состоянии алкогольного опьянения на работе. Более того, она угрожала прийти на работу и опорочить меня перед руководством».

З.Минаковская также сообщила о возможных налоговых нарушениях со стороны клиники и подтвердила факт перевода денег Г.Алиевой на ее личную карту за проведенные процедуры. «Клиника принадлежит супругу Г.Алиевой, а она является директором одного из филиалов. При этом, персонал клиники обращался к ней как к доктору, что впоследствии оказалось не соответствующим действительности», – добавила она.

Она также упомянула случай смерти женщины после липосакции в Гяндже, где Г.Алиева сначала подтверждала, а затем отрицала свою причастность, и рассказала о давлении на другую пострадавшую. «То же самое хотят сделать и со мной, запугав, заставить удалить все и отказаться от своей честной борьбы, но я повторюсь, я не собираюсь молчать. Почему я должна об этой проблеме молчать, и ей должно это сходить с рук?» – заявила она.

З.Минаковская также коснулась вопроса о штрафе Г.Алиевой за отсутствие лицензии: «Думаю, вы видели новости о том, что вышеупомянутая ханум ранее была оштрафована за отсутствие лицензии. Я не понимаю одного, почему бездействуют контролирующие органы, ведь одним штрафом нельзя закрыть столько уклонений».

Она выразила надежду, что подобные ситуации прекратятся, отметив, что многие боятся говорить об этом. Она призналась, что сама скрывала факт процедуры и долго терпела боль, но сейчас не собирается сдаваться и будет обращаться во все органы.

Редакция 1news.az также направила запрос в Центр аналитической экспертизы Минздрава для прояснения ряда вопросов, касающихся данного дела.

В ответ на наш запрос ведомство сообщило, что конкретное обращение от Зарины Минаковской по данному делу к ним не поступало. Тем не менее, в ведомстве отметили: «Если указанные факты подтвердятся, то вопрос будет рассмотрен рабочей группой, и в случае необходимости будет открыта повторная проверка, после чего в рамках полномочий, предусмотренных законодательством, будут приняты соответствующие меры».

Касательно сообщений о смерти пациентки в гянджинском филиале клиники, в Центре аналитической экспертизы отметили, что никаких жалоб относительно операции и факта смерти в ведомство не поступало. Однако было подчеркнуто, что в связи с широким освещением данного вопроса в средствах массовой информации Центром была проведена внеплановая проверка в клинике.

«По вопросу о факте смерти необходимо обратиться в следственные органы в установленном порядке, так как они занимаются расследованием», - сообщили в организации.

В ведомстве также отметили, что в бакинском филиале клиники VMR Estetik проводилась внеплановая проверка. Причиной же проверки стала жалоба недовольного гражданина. В ответе также отмечается, что в ходе проверки было выявлено осуществление деятельности центром без лицензии, что квалифицируется как нарушение.

«В соответствии с законодательством был составлен протокол по статье 210.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штрафы за медицинскую или фармацевтическую деятельность без лицензии: для физических лиц - от двух до трех тысяч манатов, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч манатов, для юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч манатов. Протокол направлен для исполнения», - отмечается в ответе организации.

Нам также подтвердили информацию о том, что имя Гюльсюм Алиевой не значится в реестре врачей Министерства здравоохранения.

Центр аналитической экспертизы Минздрава заявил о постоянном проведении плановых проверок частных медучреждений. Также было отмечено, что внеплановые проверки проводятся на основании жалоб граждан, публикаций в СМИ о нарушениях или при угрозе жизни и здоровью. «Факты незаконной медицинской практики влекут административное взыскание», - подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным Центра, в 2024 году нарушения были выявлены в 16 из 30 косметологических клиник, включая нарушения по статьям 210.1, 215 и 215.4 КоАП. За первые 3 месяца 2025 года нарушения были выявлены во всех 15 проверенных косметологических клиниках, с составлением протоколов по статьям 210.1, 215.1 и 215.4 КоАП. «Наши проверки в этой сфере будут продолжены», - заверили в Центре.

«Напоминаем гражданам, что о любых проблемах в частных клиниках и аптеках можно сообщать через систему «одного окна» ЦАЭ, «горячую линию», электронную почту или раздел «ОБРАЩЕНИЕ» на сайте pharma.az. В этом случае проводится расследование и может быть назначена внеплановая проверка», - отметили в ведомстве.

Мы в свою очередь будем следить за развитием событий вокруг клиники VMR Estetik и дела Зарины Минаковской, информируя читателей о дальнейшем ходе расследования и судебных разбирательствах.