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В этот день в Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток - ДАТА

Фаига Мамедова14:10 - Сегодня
В этот день в Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток - ДАТА

В Азербайджане ожидается метеорный поток Эта-Аквариды.

Как передает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), до 28 мая будет активен метеорный поток Эта-Аквариды, пик которого придется на 6 мая.

По информации БГУ, метеорный поток Эта-Аквариды является ежегодным явлением, возникающим при прохождении Земли через облако пылевых частиц, оставленных на орбите знаменитой кометой Галлея. Входя в атмосферу нашей планеты, эти частицы оставляют яркие светящиеся следы, известные как "падающие звезды".

Комета Галлея, являющаяся источником данного метеорного потока, относится к числу старейших наблюдаемых комет. Примечательно, что именно она порождает не только майские Эта-Аквариды, но и октябрьский метеорный поток Ориониды.

Период обращения кометы Галлея вокруг Солнца составляет 76 лет. Последний раз она была видна с Земли в 1986 году, а следующее ее появление ожидается в 2061 году. Еще в 1705 году английский астроном Эдмонд Галлей доказал, что эта комета идентична небесным телам, наблюдавшимся в 1531, 1607 и 1682 годах, в честь чего и получила свое имя.

Свое название метеорный поток Эта-Аквариды получил из-за расположения его радианта (мнимой точки выхода метеоров) в созвездии Водолея, вблизи звезды Эта Водолея. Несмотря на то, что траектории метеоров кажутся исходящими из этой точки, астрономы рекомендуют для лучшего наблюдения фокусировать взгляд на участке неба, расположенном на расстоянии 30–40 градусов от радианта.

Наиболее благоприятное время для наблюдения метеорного потока Эта-Аквариды из Баку придется на ночь с 5 на 6 мая, в период с 02:15 до 05:00 по местному времени. В момент максимума радиант потока будет находиться на высоте 29 градусов над горизонтом для бакинских наблюдателей. При идеальных погодных условиях ожидается до 40 метеоров в час, однако в условиях Баку можно будет увидеть до 19-20 метеоров в час.

Метеорный поток Эта-Аквариды обещает стать одним из самых зрелищных астрономических событий 2025 года.

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