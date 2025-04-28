Раскрыты прототипы героев второго сезона сериала «Əqrəb mövsümü» - ФОТО

В минувший уикенд на телеканале ITV завершился показ второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» режиссера Эмиля Гулиева, получившего название «İki dünya bir olsa da».

Как и в первом сезоне, автором сценария выступил Азер Айдемир, играющий в проекте главную роль. Продолжение сериала, являющегося проектом ITV и ArtFilmBaku и снятого на основе реальных событий, состояло из 12 эпизодов – помимо А.Айдемира в сериале снялись Ариф Мовсумов, Ровшан Маммедли, Эмин Мирабдуллаев, Хаджар Агаева, Шалала Шахвеледгызы, Эльшан Рустамов и т.д.

В титрах финального эпизода создатели сериала показали архивные фотографии реальных людей, ставших прототипами главных героев, что позволило зрителям увидеть тех, чьи судьбы легли в основу истории, и напомнил о том, что за вымышленным сюжетом стоят настоящие события и настоящие жизни. Напомним, что в центре сюжета - похищение детей и драматические события, разворачивающиеся вокруг этой трагедии. История, показанная в сериале, раскрыла не только само преступление, но и судьбы людей, чьи жизни навсегда изменились.

Как оказалось, в основу сценария второго сезона «Əqrəb mövsümü» легла криминальная история под названием «Любой ценой!», показанная в программе канала НТВ «Следствие вели» в 2013 году. Для проекта сюжет был адаптирован под азербайджанские реалии, с изменением деталей, героев и обстоятельств, чтобы органично вписаться в местный контекст.

Просмотреть все эпизоды второго сезона нашумевшего азербайджанского сериале можно на официальном YouTube канале ITV, по ссылке.

Шалала Шахвеледгызы в роли Шахназ

Эмин Мирабдуллаев в роли Эльмана

Хаджар Агаева в роли Соны

Ровшан Керимдухт в роли Эльджана

Расиф Мехдиев в роли Эльмана Сейида

Нурлан Мехман и Нурай Эминова в ролях Сеймура и Эсмер

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