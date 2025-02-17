Азер Айдемир ответил адвокатам на критику сериала «Əqrəb mövsümü»: «Это абсурд!» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее Коллегия адвокатов Азербайджана сделала заявление в связи со вторым сезоном нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», выходящего в эфире на канале ITV, в котором обвинила сериал в нарушении закона и подрыве репутации профессии адвоката.

Исполнитель главной роли в проекте и автор сценария Азер Айдемир на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал свою позицию по данному вопросу, отметив следующее:

«Нам очень жаль, что уважаемые юристы относятся к художественному материалу с такой чувствительностью и эмоциями, воспринимая его как оскорбление. Это похоже на заявление Международного географического общества против «плоскоземельцев» или вступление с ними в полемику. Адвокатура — это профессия, основанная на принципах справедливости, принимающая решения хладнокровно и объективно, а своими действиями управляющая сдержанно. Очень жаль, что уважаемые юристы ищут в сериале «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)» какие-либо заказные действия или мысли или выдвигают идеи о том, что адвокаты могут быть «использованы» кем-то или чем-то. Это может свидетельствовать о том, что уважаемые юристы верят в «конспирологию». Это также крайне неприятная ситуация».

А.Айдемир подчеркивает, что если мы говорим о праве и законах, то внесение конспирологии в этот контекст, как минимум, является проявлением непрофессионализма: Наряду с «o*raş vəkil», «qansız həkim», «rüşvətxor hakim», «avara polis» есть и «şərəfsiz rejissor» и «namussuz ssenaristlər». Только верховенство закона и справедливость кармы исследуют их и выводят на свет, а справедливость выносит свой приговор. Есть ли среди перечисленных мной должностей хорошие и профессиональные люди? Конечно, есть. И, слава богу, их большинство! Недавние кадровые реформы являются ярким примером этого. Наше общество, которое растет, развивается и подвергается быстрому процессу урбанизации, будет сталкиваться с такими неприятными явлениями еще довольно часто. Это всего лишь процесс эволюции».

По словам актера, азербайджанское кино долгие годы страдало от цензуры и ограничения свободы выражения и художественной свободы: «Мы хотим привнести в наше кино и телевидение темы, которые интересуют общество, а также плюрализм и свободу выражения, однако это вызывает неоднозначную реакцию со стороны различных организаций. Это вызывает беспокойство. Получается, что вы в это не верите?! Это также вызывает разочарование. Позвольте добавить, что таким отношением вы подрываете мои надежды на будущее как гражданина Азербайджана. Ведь, в конце концов, вы знаете больше, чем я».

«Персонаж, которого я изображаю, — Рауф Эйвазов, следователь. В текущей ситуации он ведет расследование. Как вы думаете, правильно ли он ведет следствие? Объективно ли он подходит к вопросам? Проявляет ли он высокий профессионализм? Принимает ли полицейский персонаж правильные решения? Конечно, нет. Ведь вы же юристы. Вы должны замечать эти вещи быстрее, чем обычный зритель», - продолжает Азер Айдемир.

Актер подчеркивает, что в каждом фильме в центре всегда стоит человеческий фактор: «Речь идет о человеческих судьбах. Человеческий фактор не может быть всегда таким, каким его изображала советская пропаганда через образ «Дяди Стёпы». Если у нас есть недостатки, то в кино есть зеркало, которое отличается от зеркала в доме. Это просто художественное зеркало. Это кино, понимаете? Уважаемые юристы, мы вас любим и признаем вас неотъемлемой частью нашей правовой системы. Мы работаем ради вашего эмоционального отдыха. Но эти эмоции ни в коем случае не могут быть направлены против вас лично. Это просто абсурд!»

11:47

Коллегия адвокатов Азербайджана сделала заявление в связи со вторым сезоном нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», выходящего в эфире на канале ITV.

«С сожалением отмечаем, что в последние дни в сериале «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», который транслируется в эфире Общественного телевидения и радиовещательной компании (канал İTV), звучат резкие высказывания в адрес адвокатской профессии, а порой даже грубые выражения. Так, в эпизодах сериала, вышедших в эфир 8 и 15 февраля 2025 года, через реплики персонажей были озвучены некоторые неприятные высказывания в адрес адвокатской профессии. Использование подобных выражений не может не сказаться на общественном восприятии адвокатской деятельности и репутации Коллегии адвокатов, способствуя формированию негативного мнения о наших юристах», - отмечается в сообщении пресс-службы Коллегии адвокатов Азербайджана, в котором отмечается, что Коллегия понимает справедливое недовольство адвокатов и призывает их проявить терпение - одно из ключевых качеств их профессии.

В сообщении Коллегии адвокатов отмечается, что трансляция на телеканале ITV сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», содержащего высказывания, направленные против адвокатской профессии, без каких-либо ограничений является нарушением требований статей 14.1 и 39.1.3 Закона Азербайджанской Республики «О медиа»: «Так, согласно статье 14.1.6 данного Закона, в публикуемых и (или) транслируемых в медиа материалах не допускается использование ненормативной лексики (бранных слов), а также нецензурных жестов. Кроме того, в соответствии со статьей 14.1.7, в медиа не допускается распространение информации, унижающей честь и достоинство, а также порочащей деловую репутацию. Общественная телерадиокомпания, в соответствии с частью 1.1.5 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», является аудиовизуальным медиа, и, согласно части 39.1.3 данного Закона, она обязана соблюдать требования, изложенные в статьях 14.1 и 14.2 этого Закона».

«Хотим сообщить, что по данному вопросу Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики было принято решение о принятии законных шагов, и в ближайшее время будут направлены соответствующие обращения в Аудиовизуальный совет АР, Общественную телерадиокомпанию и, при необходимости, в другие организации», - заявляют в Коллегии адвокатов, отмечая, что всем следует соблюдать этические нормы в отношении адвокатуры, воздерживаться от использования неэтичных, аморальных выражений, и в противном случае будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Отметим, что 1news.az связался с пресс-службой ITV и исполнителем главной роли в сериале Азером Айдемиром (он же выступает в проекте в качестве сценариста – прим. ред.) в связи с данной темой и ожидает от них ответа.

Премьера второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» режиссера Эмиля Гулиева, получившего название «İki dünya bir olsa da», состоялась на ITV 8 февраля. Продолжение сериала, являющегося проектом ITV и ArtFilmBaku и снятого на основе реальных событий, будет состоять из 12 эпизодов, 2 из которых уже были показаны в эфире – помимо А.Айдемира в сериале снялись Ариф Мовсумов, Ровшан Маммедли, Эмин Мирабдуллаев, Хаджар Агаева, Шалала Шахвеледгызы, Эльшан Рустамов и т.д.

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