Определены четвертьфиналисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

На телеканале İTV продолжается популярное вокальное шоу «Səs Azərbaycan», азербайджанская версия всемирно известного формата The Voice.

Накануне состоялся этап 1/8 финала, по итогам которого определились участники, прошедшие в четвертьфинал проекта, где зрителей будут ждать новые яркие выступления, эмоциональные выборы наставников и борьба талантливых вокалистов за место в полуфинале.

За место в четвертьфинале проекта в команде народной артистки Ройи Айхан боролись четыре участника – Тимур Ханифаев, Джамиля Гашимова, Эльнур Искендеров и Бабек Эфенди, из которых продолжат участие в шоу Б.Эфенди, Э.Искендеров и Дж.Гашимова.

В команде народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой место в четвертьфинале шоу могли занять Сюбхан Рустамов, Анастасия Князева, Ильгар Бекиров и Али Фаик Мирзаев – в итоге решением звёздной наставницы четвертьфиналистами проекта «Səs Azərbaycan» стали И.Бекиров, А.Князева и А.Ф.Мирзаев.

За место в четвертьфинале проекта в команде победителя международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдара Гасымова боролись четыре участника – Микаил Насиров, Санат Асуат, Юсиф Гасымов и Сабрина Вердиева, из которых продолжат участие в шоу С.Асуат, С.Вердиева и М.Насиров.

В команде популярного автора и исполнителя Мурада Арифа место в четвертьфинале шоу могли занять Нофель Асланов, Тамари Кавтарадзе, Таис Сака и Фуад Мехдиев – в итоге решением звездного наставника четвертьфиналистами проекта «Səs Azərbaycan» стали Т.Сака, Ф.Мехдиев и Т.Кавтарадзе.

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