Сын Ильгара Хаяла выступил на вокальном нокауте в шоу Səs Azərbaycan - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанский лицензионный аналог популярного проекта The Voice.

В рамках текущего этапа вокальных нокаутов зрители стали свидетелями очередного выступления Тимура Ганифаева, являющегося одним из фаворитов проекта – напомним, что его выступление на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира. Отметим, что он является сыном солиста легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгара Хаяла и уже известен слушателем под творческим псевдонимом Tima.

В ходе вокального нокаута Т.Ганифаев спел хит Call Out My Name из репертуара The Weeknd – решением звездной наставницы проекта, народной артистки Азербайджана Ройи Айхан он продолжит участие в шоу.

Отметим, что помимо Теймура Ганифаева в вокальном нокауте приняли участие Екатерина Исаева, Эльмира Атапур и Эльнур Искендеров, который решением Р.Айхан также перешел в следующий этап Səs Azərbaycan.

